韓：不接受一國兩制 除非Over my dead body

2019-06-16

〔記者詹士弘／雲林報導〕高雄市長韓國瑜昨天下午在雲林斗六舉辦「雲林人ㄟ相挺，歡迎雲林女婿回娘家」造勢活動。韓國瑜演講時強調，如果他有機會當上中華民國總統，保證一國兩制絕對不會在台灣這塊土地實現，「除非、除非、除非、Over my dead body。」

警方為維持交通秩序，管制七條道路，加上各地韓粉趕抵現場，會場附近交通混亂。會場湧入大量韓粉，主辦單位宣稱人數超過十二萬元，資深員警表示，這是雲林近幾年最大的造勢，估計有六萬人。雲林縣長張麗善、議長沈宗隆、嘉義市長黃敏惠、雲林農田水利會長林文瑞都到場。

韓國瑜一反日前針對香港「反送中」遊行第一時間受訪時說不知道、不曉得，他在雲林造勢會場主動說，「反送中」遊行，七百萬香港人民，有一○三萬人走上街頭，代表香港政府不接地氣，今天香港政府暫緩審查送中條款，從這個問題可以了解，一個政府沒有辦法苦民所苦、傾聽人民的聲音，多麼可怕，所以香港政府懸崖勒馬。

有人質疑「今日香港、明日台灣」，韓國瑜表示，這完全不可能，中華民國有自己的國號、有憲法、有國格、有人民、有土地、有關稅；有人說韓國瑜要接受一國兩制，完全胡說八道，「我什麼時候說過接受一國兩制」，台灣人民怎麼可能接受，沒有國哪有家。

韓國瑜強調，如果他有機會當上中華民國總統，保證一國兩制不會在台灣這個土地實現，台灣絕對不能實施一國兩制，台灣人民沒辦法接受，除非、除非、除非、Over my dead body。

李佳芬落淚：一個月的委屈都放下

昨天是警察節，韓國瑜太太李佳芬則對造勢活動讓警察們加班，表示抱歉；高溫下讓雲林鄉親長輩出來曬太陽，還有七、八個人因中暑送醫，也覺得非常失禮。李同時激動拭淚說，見到這麼多鄉親前來支持，一個月來的委屈都放下了。

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