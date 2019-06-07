超速擅關ATP、驗收有失 普悠瑪案 起訴司機等3人

2019-06-07

〔記者張議晨、鄭瑋奇／綜合報導〕宜蘭地檢署偵辦台鐵普悠瑪翻覆事故，歷經二二八天調查後昨天偵結，認定列車司機員尤振仲擅自關閉列車自動防護系統（ＡＴＰ），加上超速行駛釀禍，另普悠瑪上路以來，未與ＡＴＰ遠端監視系統連線，試車小組成員、時任台鐵機務處副處長柳燦煌、綜合調度所長吳榮欽涉有過失，三人被依過失致死罪起訴。這起意外導致十數個家庭破碎、上百人身體受殘，檢方建請法官從重量刑。

3人涉過失致死 檢方求處重刑

柳燦煌受訪時嘆口氣表示委屈，說遇到了只能走下去；吳榮欽截稿前未能取得聯絡。尤振仲透過律師表達，坦然面對司法調查，不排除公開說明。台鐵局表示，將提供被起訴員工必要的法律協助。

去年十月廿一日，普悠瑪列車在蘇澳新馬站出軌，造成十八人死亡、二九八人輕重傷，台東縣董姓家族一家有八人魂斷新馬站。

檢方調查，普悠瑪當天下午兩點四十九分從新北樹林站發車，尤振仲事前檢查時，駕駛台列車控制監視系統（ＴＣＭＳ），顯示第一、八車有空壓機強制停止狀況，尤未依程序排除異常或通報，依表定時間發車，列車行駛途中，陸續發生風缸壓力不足，出現十次動力自動切斷、抑制超速狀況，在貢寮及大溪站停駛。

尤當時自認動力受ＡＴＰ干擾，下午四點十七分擅自關閉ＡＴＰ，他沒有通報，也未依規定於下一站啟動；檢方勘驗列車電磁紀錄，列車四點四十四分從羅東站發車，尤振仲提速到一百四十公里，列車以最高速限近兩倍速度在新馬站翻覆。

營運以來 無視600多筆ＡＴＰ故障通報

而台鐵採購普悠瑪時規定須設置ＡＴＰ遠端監視系統，柳燦煌審定時，未將監視系統列入測試程序便投入營運。資料顯示，普悠瑪營運至事故發生前，共有六百餘筆ＡＴＰ故障通報紀錄，吳榮欽沒發現遠端監視系統未與司機通報同步發出警告，列車試運轉檢討會議中，也未針對該系統提出改善事項。柳、吳兩人負責驗收、管理ＡＴＰ遠端監視系統，卻輕慢漠視，讓斥資上億的安全措施形同虛設。

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