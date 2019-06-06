蔡賴初選 卓榮泰：黨中央會全力盯住民調作業

2019-06-06

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選民調六月十日至十四日執行，民進黨主席卓榮泰昨於中常會表示，黨中央所有相關主管會全心全意地盯住整個民調作業，不容許外界有任何的質疑，也呼籲外界要相信民進黨的民主機制，不要再對兩位候選人或是雙方團體有任何不禮貌的行為或攻擊。

手機市話比例各半

民進黨總統初選六月八日進行電視政見會，十日起執行初選民調，採三方對比式民調，蔡英文總統與前行政院長賴清德，分別與國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲對比。此次總統初選首次納入手機民調，採手機、市話民調比例各半。

卓榮泰表示，下星期一開始進行民調，市話都是以一年前登記在案的住宅電話簿，末二碼隨機抽樣，手機是以NCC公布的行動通信網路業務用戶號碼核配現況表，末五碼隨機抽樣。基於以上完備的程序，完全不容、也不會有任何灌進其他坊間所說的電話簿來當作母體的可能性，這種質疑是不存在的。

五家民調公司執行

民調執行前，將進行抽樣母體隨機抽樣，再交由五家民調單位執行。卓榮泰指出，六日當天的抽樣過程會全程錄影、錄音，以最科學、公正、公開的形式，讓抽出來的廿五套樣本能夠及時密封存留使用。

對於外界質疑，若一人有多支手機門號，是否可能造成失準？民進黨發言人周江杰解釋，手機問卷的問題中，有納入手機是否為本人使用的問題。雖沒有強制的規範，但要強調單一手機被抽到的機率本來就非常低；同一人多支手機，同時被抽中的機率更低。

至於電話抽樣是否可能出現集中某些區域的問題？周江杰說，民調完成的樣本會按各地區的人口比例進行加權。此外，民進黨有蒐集外界對民調的各項疑問，會在今天發布說明影片釋疑。

雙方派員監督民調

卓榮泰表示，民調進行過程，雙方代表觀察員在場監督，民進黨將成立緊急應變小組，民調委員會委員也會直接在現場觀察，若發生受質疑的狀況馬上處理，即刻排除。如果發生不可抗力的情形或機器毀損，民調公司必須立即排除，超過卅分鐘仍未能恢復，當天五家民調將立即停止，以求公平。

卓榮泰指出，民調完成之後，如果有任何一方對民調結果有所質疑，民進黨有完整的紀錄供事後查驗，如果民調單位涉有不法，中央黨部能夠依據訂有民、刑事責任追究的合約依法追究。

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