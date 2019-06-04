初選政見會 週六登場

2019-06-04

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選民調六月十日至十四日進行，並將與國民黨籍高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲進行三方對比式民調。蔡英文總統及前行政院長賴清德陣營昨天達成共識，雙方在做民調支持之宣傳時，勿教導支持者接到民調電話，謊報年齡及戶籍地等相關資訊；也不可向支持者宣傳，被問到另一組初選候選人民調問題時，回答支持非民進黨之參選人。

民進黨秘書長羅文嘉昨邀蔡、賴陣營於中央黨部召開工作會議。羅文嘉會中表示，關於總統初選民調辦法的執行，請大家相信執行單位一定會秉持公平原則，以及民調的公正性，至於坊間流傳各種作弊之說並不存在。

此外，民進黨總統初選政見會將於六月八日下午二時舉行，由華視轉播，三位提問人為自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強、今周刊社長梁永煌。

不用手板道具 蔡賴陣營達四共識

蔡賴雙方陣營代表並對電視政見會達成四點共識。第一，錄影過程中，候選人不得穿著印有個人姓名等選舉資訊之衣物、飾品。第二，電視政見會播出前後、中間空檔的廣告，要求轉播單位嚴禁穿插候選人個人之競選廣告。第三，發表政見時均不使用手板或道具做輔助說明。第四，建議雙方陣營不要動員支持者到場。

羅文嘉也提醒，此次總統初選，於六月七日零時起禁止相關競選廣告及宣傳活動。

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