新聞解讀》韓流 台風 分道揚鑣

2019-06-02

記者施曉光／特稿

在前天北上按鈴申告，吹響動員號角下，韓國瑜昨天激發全台「韓粉」走上台北凱道，而其前晚在臉書向支持者寫下「熱情不破、真心不改」，充分反映他近來面臨婚外生女爆料陰霾，以及對手郭台銘迎頭趕上的極大壓力下，所產生的焦慮感，力圖喚醒去年「韓流」熱情，而從昨日現場一片紅海景象來看，可謂讓韓吃下定心丸。

不過，藍營圈上空的大氣狀態早有變化，過去一枝獨秀的「大陸冷氣團」主導天候，在四、五月後由於郭台銘的投入戰局，宛如形成另一股的「太平洋暖氣團」，勢力明顯增強，兩股氣團交會過渡，自然形成鋒面，使得藍營原本放眼明年大選的一片晴朗藍天，如今轉為變化劇烈的不穩定氣象，正是許多藍營支持者的集體焦慮。

郭台銘雖然稱兄道弟，但在評論韓國瑜時毫不手軟，由於受敵面太多，又得應付高雄市議會質詢，韓國瑜只能充耳不聞，如今這對「兄弟」為了「尺布斗粟」不睦，昨天郭台銘聯繫韓國瑜「是否真誠希望我去？」沒有得到回覆，形同宣告「台風」、「韓流」分道揚鑣，雙方主角與支持者的深刻裂痕，為明年藍營選情埋下隱憂。

韓國瑜這場造勢活動雖然拚回人氣，表面上對外遇疑雲具有止血效果，但是否就此讓他原本下滑的民調趨勢踩煞車，有待未來的民調印證。

同時，儘管聲勢壯大，黨內先有郭台銘「韓國瑜拚造勢，郭台銘拚經濟」之說，後有朱立倫跟進「韓國瑜拚造勢，我拚做好事」，讓想藉此重整旗鼓的韓國瑜，反被「定性」，猶如吃了一記悶棍。

然而，由於民進黨的總統初選民調對象設定韓國瑜，相形之下等於是幫藍營「定於一尊」，讓韓撿到便宜，可形成一定程度的能量支撐，預期至少十三日民進黨公布初選結果之前，韓國瑜恐怕仍將維持其在藍、綠、白三方鼎立態勢下的絕對地位。

急起直追的郭台銘，網路聲勢持續走揚，最後能否超越韓國瑜，要在本月下旬國民黨啟動「國政願景電視發表會」競選活動後，才能觀察後勢變化。

韓國瑜昨天在台北宣布「準備承擔任何重要職務」，要為中華民國粉身碎骨，但他畢竟背負「高雄市民期待」，在未來的黨內競選活動中，很難擺脫「身分尷尬」的窘境，就像才剛完婚的人夫，又要參加婚禮強要坐到新娘旁邊，詭譎怪誕不已。

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