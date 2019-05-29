初選辦法今再戰 卓籲支持者勿動員

2019-05-29

蔡營籲支持者三不

〔記者楊淳卉、蘇永耀／台北報導〕扁聯會等本土社團號召支持者在今下午前往民進黨中央黨部，要求中執會通過黨版日程草案。民進黨主席卓榮泰昨表示，黨內的問題是透過協調機制，尋求合理的解決方式，呼籲支持者及團體不用動員前來關心。蔡英文總統陣營也呼籲支持者秉持「三不原則」：不動員、不前往、不干擾中執會，讓中執會能夠順利進行。

本土社團發出動員令

本土社團昨依舊發出動員令，台灣北社等今天下午也將在民進黨中央一樓召開「堅持合乎民主程序的初選，搶救民進黨的靈魂」記者會。本土社團表示，民進黨中執會若破壞初選制度的「決議」，他們不排除發動全國「割綠委」運動，「讓你們這些名列中執委、中常委的立委、議員永遠消失政壇。」

民進黨中執會今繼續討論民進黨總統初選日程相關事宜。本土社團組成「民進黨初選觀察團」串聯扁聯會等，動員全國支持者包車前往民進黨中央黨部，要求中執會通過黨版日程草案，「反對黨內一小撮權貴一再變更，為蔡英文量身訂做」。

民進黨發言人李問轉述，卓榮泰希望支持者及團體不用動員，不用號召民眾前來關心。卓強調黨的基本立場，認為黨內的問題是透過協調機制，積極與雙方持續協商，尋求合理的解決方式，而非透過動員處理問題。

蔡陣營發言人阮昭雄表示，為了避免衝突及有心人介入操弄，呼籲支持蔡總統的朋友今天不要前往中央黨部，不要鼓勵其他人前往，更不要做出任何干擾中執會的行為，讓中執會發揮集體智慧，為黨做出最好決定。

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