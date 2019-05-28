動員挺郭？ 郝斥挑撥離間

2019-05-28

〔記者林良昇、王榮祥／綜合報導〕國民黨總統提名作業持續進行中，外傳國民黨中央提名協調五人小組成員中有人不公，動員軍系挺鴻海董事長郭台銘，國民黨副主席郝龍斌認為自己被影射，痛批報導挑撥離間，反而會讓民進黨和台北市長柯文哲得利。

韓盼黨超然公正

高雄市長韓國瑜昨表示，希望他們（五人小組）超然公正，但包括六一造勢、包括五人小組來，自己一切都是被動，如果五人小組經過評估不來問、或他們已有特定參選人，他都沒意見。

平面媒體昨日報導，五人小組中有人動員軍系挺郭台銘，遭基層質疑不公；另外，國民黨主席吳敦義曾募款四千萬元給韓國瑜的傳聞，即使吳、韓已做說明，仍未落幕，目的也是中傷韓。

郝龍斌昨發出聲明指出，有人認為這些報導在影射他，強調自己不知道近期許多陰謀論放話有什麼目的或對選情有什麼幫助，但如果針對是否動員軍系選邊站，他要說：「不可能！」

郝龍斌指出，韓國瑜和他都是軍系子弟兵，很清楚黃復興的敵人絕不會對內；韓國瑜、郭台銘、朱立倫、王金平都是很優秀的人才，黨中央不會選邊站，因為「我們本來就是同一邊」。他痛批，近期有很多「局外人」好像刻意要操作國民黨和韓國瑜的對立和切割，只會讓國民黨繼續內耗內鬥，讓民進黨和柯文哲得利。

中央提名協調小組召集人、國民黨副主席兼秘書長曾永權也表示，小組成員均秉持公正、公平及公開的立場辦理提名工作，外界謠傳絕非事實。曾永權也在國民黨中央黨部貼出公告，確定七月廿八日在新北市板橋體育館召開第廿屆第三次全國黨代表大會，會中將通過下屆總統、副總統國民黨提名人選，並與立委選舉提名人選聯合造勢。

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