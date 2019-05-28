凱道挺韓誓師大會 妙天先撇清 再坦承出手協助

2019-05-28

〔記者王榮祥、林良昇、王冠仁／綜合報導〕高雄市長韓國瑜六月一日將參加在凱道舉辦的挺韓誓師大會，傳出申請路權單位來自國會政黨聯盟主席悟覺妙天旗下組織，高雄市長韓國瑜昨證實，有好幾十個團體發起，悟覺妙天是其中之一。悟覺妙天昨天下午先發聲明撇清，誓師大會與他及國會政黨聯盟無關，但昨晚急轉彎，坦言在前花蓮縣長傅崐萁尋求下，才協助借場地及設備供韓國瑜舉辦活動。

韓國瑜昨天受訪指出，很感謝大家關切，因為宗教、企業界、社團等好幾十個團體自己組織起來，希望辦一個後援大會、發聲大會，他就決定參加，就是如此。

韓：好多團體發起 被動受邀

媒體追問幕後團體是妙天嗎？地點也是妙天決定嗎？韓國瑜重申有好多團體，但也鬆口證實妙天禪師是其中之一。韓補充，自己是被動邀請，所有這些團體，他都非常感謝，可能是支持他的人很希望跟他見面，聽他講話、表述一些理念的想法，而妙天是其中之一。

對於韓國瑜的說法，悟覺妙天昨天下午先是發聲明撇清，強調「本次活動與本黨以及主席本人並無關係」。更指他目前並無特定支持對象，只要理念相同、對人民有最大福祉，「與各方均有合作空間」。

不料，悟覺妙天隔不到半天就轉彎，昨晚在臉書再度發表聲明，坦言是傅崐萁向他尋求，能否出借場地及設備供韓國瑜舉辦活動？雖然過程有點倉促，但他想了想還是欣然接受，接受的原因與他本人與國會政黨聯盟支持哪位總統候選人沒有關係。

據了解，六月一日的活動是由多個團體發起，但向警方申請凱道路權並獲准的單位是「財團法人博愛文化基金會」。警方說，該基金會申請集會時間是六月一日早上八點到晚上十點，不過，活動現場會架設舞台，警方會在五月卅一日晚上提前於凱道周邊進行交通管制。此外，警方也將持續進行情蒐，滾動式調整維安警力人數，避免衝突發生。

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