王拚人氣 盼王友會遍地開花

2019-05-27

〔記者林良昇、張菁雅／綜合報導〕國民黨總統初選提名競爭白熱化，高雄市長韓國瑜六月一日將到總統府前造勢，展開競選行程。同樣角逐國民黨總統提名的前立法院長王金平昨表示，不會感到壓力，全台到處都有王金平之友會的成立，希望做到遍地開花，他關關難過關關過，並強調「整個選舉」會選到底。

王金平昨先在台北出席全國公教軍警暨退休人員聯合總會舉辦的公共政策論壇，隨後也以台師大全國校友總會榮譽理事長身分，前往台中市參加「我是師大人二○一九中部大匯聚」。

對於國民黨總統初選，王受訪表示，他是一以貫之，從頭到尾「關關難過關關過」，總統大選會選到底。關於外傳「郭王配」的可能，王金平指都是有人在傳話、放話，沒有任何根據，他並不知道。

韓國瑜六月一日要到總統府前造勢誓師，還可能會有北中南三場，仿效高雄市長選舉時的「三山造勢」。王金平指出，韓陣營要怎麼辦活動，他都尊重、祝福，不會有壓力，因為到處都有王金平之友會的成立；像過幾天高雄市就有好多場，南投馬上會成立，雲林也滿大場的，希望遍地開花。

王說，鴻海董事長郭台銘要選總統，昨天報紙頭版半版都是郭董的廣告，所有媒體都在幫他忙，所以有此榮景，「我們也是祝福他」。對於韓民調下修，郭也有門檻難跨過，王認為，現在都言之過早。

「師大人做總統會不一樣」

媒體詢問，郭台銘承諾若收到選舉捐款，會加倍捐款協助當地建設，財力好像很難跟郭比拚？王笑說「這個眾所皆知嘛！」是否有賄選疑慮？王認為，要由相關單位去認定。王也坦承，與悟覺妙天近期有見過面，但並沒有談到選舉，純粹老朋友見面。

王金平昨參加「我是師大人二○一九中部大匯聚」時也表示，有信心解決台灣的困境，帶動台灣經濟發展。他也開玩笑說，有些人說其他學校的學生當總統後，國家好像不太和平、不太安靜，他相信師大人出來做會不一樣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法