小案濫訟》投入「微罪」妨害名譽案 檢警無奈

2019-05-23

按讚也挨告

〔記者陳慰慈／台北報導〕除了一般街坊鄰居、行車糾紛吵架互罵等，不少名人或網紅不滿網友上網留言謾罵、電玩遊戲玩家因輸贏不爽互罵等，也都愛透過提告來解決，此外，也曾有網友僅在臉書跟著按讚也挨告，但因臉書、LINE等平台不提供會員個資供查證妨害名譽案，讓檢警調查起來相當辛苦。

其他刑案偵辦進度 遭排擠

不少名嘴在電視節目或網路上評論新聞時政，常引發反方網友湧入辱罵，藝人跟網紅也會不滿網友發言而提告，動輒一次提告好幾十名網友，有檢察官認為，警方對於名人報案多不敢怠慢，但僅是微罪的妨害名譽案，反排擠到其他刑事案件偵辦進度並不合理。

基層刑警無奈地指出，不管是向警方報案提告妨害名譽，或直接到地檢署按鈴申告，這些案件最後都得發交給基層刑警調查，身分調查清楚後，才能通知犯罪嫌疑人到案說明，再移送地檢署偵辦，但許多發文者網路IP位址在境外，我國無司法管轄權，甚至使用跳板或隱藏IP，找不到發文源頭，再者，不少被告用假帳號，加上臉書等提供查詢案類不包含妨害名譽案，員警要揪出幕後的藏鏡人常要花費很大心力。

一名資深偵查佐表示，基層刑警不但得處理派出所每天受理的龐大刑事案件，還有院檢發交查案及人民陳情、檢舉案，加上掃毒、肅槍、打詐等專案，沉重績效壓力早已壓得他們喘不過氣來，而偵查佐每月要二十分的刑事核分，偵辦妨害名譽案件一案一人只核算兩分，偵辦兩件才能報一支嘉獎，比起派出所員警取締酒駕、查緝詐欺車手動輒記小功起跳來說，相對少了積極偵辦的誘因。

這名偵查佐指出，曾有網紅提告一堆網友，網友為了不留下刑案紀錄，都選擇賠錢跟網紅達成和解，員警費時偵辦，最後卻換來一紙不起訴處分書，又成了網紅另類的「賺錢」手段，感覺有點心酸，主張妨害名譽罪確有除罪化必要。

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