假訊息氾濫 妨害名譽除罪暫緩

2019-05-23

政院盼加強規範假消息密度 維持刑法公然侮辱罪、誹謗罪

〔記者吳政峰／台北報導〕前年的司改國是會議決議要將最重可判刑兩年的妨害名譽罪除罪化，法務部原朝此方向研擬修法的可能性，但未料遇到假訊息風暴狂襲，台灣還被列為「遭境外假資訊攻擊」最嚴重的國家，行政院認為應加強虛、偽、假消息的規範密度，因而暫緩執行此項國是會議決議。

司改國是會議第五組當時認為妨害名譽罪不但影響新聞與言論自由，還浪費司法資源，光是二○一四年至二○一六年間受理了二萬八千零七十三件妨害名譽案，只起訴五千七百四十五件，而且不少案件在偵審期間撤告或和解，即使被判有罪，大都也是判拘役或得易科罰金之刑，幾乎無人因此入獄，告訴人多半「以刑逼民」，利用國家公權力逼被告和解，濫用訴訟資源，因此決議除罪化，刑法研修小組銜命修法。

沒想到國是會議總結出爐後，台灣突然面對大量、密集的假消息攻擊，連駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠的上吊身亡也被懷疑與此有關，行政院立刻通令各部會檢討相關法令，看看主管法規有無可規範這波亂象的條文，與刑法有關的妨害名譽罪章再度被拿出來討論。

刑法研修小組邀集學者與實務工作者研商，會中一名重量級學者認為不宜除罪化，並舉例一名先天不良於行的學童若被他人嘲笑為「跛腳」，這種歧視難道不該受懲罰嗎？與會者當時一片靜默，最後維持第三○九條的公然侮辱與第三一○條的誹謗罪，改將加重第三一三條的妨害信用罪責。

法務部指出，本波修法因應時勢，妨害名譽罪暫採不除罪化的方向而行，至於未來是否會再度轉向，研修小組還在研議討論中。

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