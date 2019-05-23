減少司法資源浪費》公然侮辱罪除罪化 應優先上路

2019-05-23

〔記者陳慰慈／台北報導〕對於因假訊息充斥，法務部目前暫不考慮將妨害名譽罪除罪化，不少檢察官認為，隨著網路興盛，網路筆戰早已是家常便飯，妨害名譽案件量也跟著暴增，增檢警工作負荷，盼妨害名譽罪仍應除罪化，除避免提告者藉國家資源興訟求償外，也讓司法資源能有效集中在更需要的地方；有法界人士則建議，公然侮辱罪除罪化應是優先可行選項。

檢察官：民事較能解決問題

有檢察官即認為，動用國家資源去追查「笨蛋」、「白癡」等一時的情緒性發言，對社會秩序毫無幫助，只會逼迫被告為避免有前科而去和解，告訴人最後卻一毛錢也不用出，並不合理，如改以民事求償，相信民眾想到得繳交民事裁判費又得花時間出庭，便會打消提告念頭，以減少訟源。

刑法妨害名譽罪章共包含公然侮辱、誹謗、妨害信用等罪，曾任檢察官、法官的律師黃祿芳也指出，刑法定義上的「侮辱」，不同法官、檢察官常有不同認定，曾有人用「婊賣家」辱罵網拍業者，業者提告後經三位檢察官三度不起訴處分，高檢署一再發回續查，最後由第四位檢察官起訴，一審法院判決無罪，上訴二審逆轉改判有罪，為了「婊賣家」這三個字從二○○九年纏訟到二○一二年，法院最後只判罰金五千元確定，與本案多名檢察官、法官投入的時間及人力顯然不成比例，但告訴人另提民事訴訟，民事法院判賠六萬元，是刑事罰金的十二倍。

律師：誹謗、妨害信用罪宜保留

黃祿芳認為，若從司法資源有限及刑法最後手段性的角度來看，公然侮辱罪除罪化應是可行選項，但誹謗罪及妨害信用罪仍有保留必要，因散布流言造謠導致「三人成虎」、「曾參殺人」，對名譽及信用的侵害較為嚴重，不宜除罪化。當年司改國是會議討論後決議應將妨害名譽罪除罪化，以民事訴訟處理侵害名譽權的損害，一度引發「有錢人可盡情罵人不怕告？」質疑，法界對是否應除罪化也看法不一。

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