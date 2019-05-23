中國5監控設備廠 美擬列封鎖榜

2019-05-23

臉部辨識功能

協助鎮壓維族

可用於間諜活動

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕彭博報導，美國正考慮把海康威視（Hikvision）、浙江大華技術等五家中國監控設備大廠列入貿易黑名單，實質切斷美國關鍵技術的供應，使產業封鎖網從中國資通訊業的華為擴大到影像監控設備業者，此舉將是美國制約中國經濟、技術和地緣政治威脅的最新措施。

知情人士透露，美國正在討論是否把海康威視、大華等中企列入貿易黑名單，禁止這些公司取得美國的零組件或軟體，主因這些廠商扮演協助中國鎮壓西部少數民族維吾爾人的角色、涉嫌侵犯人權，以及具臉部識別功能的攝影鏡頭可被用於間諜活動。

更多中國龍頭企業 恐遭制裁

《紐約時報》、彭博等報導，此舉將是川普政府首度就中企涉及協助大規模監視和拘禁少數民族維吾爾人的行為祭出懲罰，並可能使美中貿易緊張情勢進一步升級，引發外界對於美國是否將鎖定更多中國龍頭企業制裁的臆測。

海康威視是全球影像監控設備龍頭，據IHS Markit估計，其市占約三十八％，連七年蟬聯全球第一。

過去兩週來，美國提高兩千億美元中國商品關稅，並對華為祭出禁購和禁售的雙制裁。知情人士指出，美國這波對中企的制裁計畫已醞釀數月，先前按下，主因擔憂干擾美中貿易談判，直到雙方談判陷入僵局後才採取行動。

美國擬加入出口管制「實體清單」的中企仍有待確認，可能包括監控硬體供應商海康威視、大華、依圖科技，以及臉部辨識影像處理軟體業的商湯科技、曠視科技（Face++母公司）。這些公司都受惠於北京擴大全中國的監控，IHS Markit二○一六年數據顯示，中國街道、大樓和公共場所共安裝約一．七六億個監控攝影鏡頭，美國僅約五千萬個。中國還將相關技術輸出到厄瓜多、辛巴威、烏茲別克、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國等國。

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