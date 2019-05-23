華為美元債暴跌 新機發表避談孤兒機

2019-05-23

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國的出口管制導致華為發行的美元計價公司債價格暴跌，十年期公司債暴跌二．四％，破發行以來最大單日跌幅。華為週二在倫敦舉行旗下子公司「榮耀」（Honor）的新機發表會，川普政府祭出的封殺令讓各界關注最新旗艦機是否提供谷歌（Google）的安卓（Android）系統更新，但華為在發表會上僅強調手機技術層面，對成為安卓系統「孤兒機」的消息避而不談。

《日經新聞》報導，目前華為發行的美元債共四支，總金額四十五億美元，將分別於二○二二年至二○二七年到期；Quick FactSet資料顯示，二○二六年五月到期的華為十年債券，上週五跌至九五四．一美元，較前一交易日暴跌二．四％，創發行以來最大單日跌幅。

目前華為十年債殖利率約四．九％。日本總研副主任研究員關辰一指出，美國下一步棋可能就是金融制裁，一旦華為和北韓、伊朗一樣被禁止進行美元交易，將遭受嚴重打擊。

中國宣布 半導體、軟體業兩年免所得稅

另一方面，中國財政部昨晚公告，將給予中國積體電路及軟體業者兩年免徵企業所得稅的優惠，第三至五年享二十五％稅率減半，並回溯自去年底生效；此舉被視為中國官方支持企業長期對抗美國封鎖的具體行動，但也有中國網民批評應變太慢了。

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