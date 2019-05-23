安謀停止技術支援 華為快斷氣

2019-05-23

華為海思麒麟晶片恐消失

台日韓英主要電信業者 不賣華為新機

〔編譯楊芙宜、記者王憶紅／綜合報導〕美國對中國華為及其六十八家附屬公司的出口管制效應擴大，微軟線上商店已悄悄下架華為旗艦筆記型電腦；全球電信商紛紛表態，將不賣華為新款智慧手機，包括日本三大電信商、我國的中華電信和台灣大哥大，還有韓國電信、英國電信和沃達豐（Vodafone）等；英國手機晶片設計大廠安謀（ＡＲＭ）也宣布暫停與華為相關業務往來，被華為培養為其技術秘密武器的ＩＣ設計廠海思也慘了，華為海思的麒麟晶片恐消失。

「技術源自美國」安謀不再授權

美國對華為技術封鎖禁令戰線正在向歐洲延伸。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，美國上週把華為列入貿易黑名單、限制美企對其供應零組件和技術後，安謀內部通知員工暫停與華為及其附屬公司的有效合約、支援義務和任何尚存合作關係，暫停提供軟體、程式碼或其他更新的支援和技術，也禁止和華為討論技術或相關事務，主因「安謀的晶片設計包含源自美國的技術」。

安謀聲明，正遵守美國政府所有最新規定，目前沒有進一步評論。安謀切斷與華為的技術及業務往來，反映英國等歐洲企業若使用到美國技術，也必須符合美國監管規定；安謀最大股東是日本軟銀、在美國多州有辦公室，在美國公布九十天寬限期後仍沒有新的通知。

根據中媒「中國記憶」先前報導，華為海思的麒麟晶片集成ＣＰＵ（中央處理器）、ＧＰＵ（圖形處理器），都是從ＡＲＭ授權購買，包括指令集、ＣＰＵ核心和ＧＰＵ核心授權，如果ＡＲＭ停止授權給海思，華為麒麟晶片會立刻消失！

華為無法取得Android手機作業系統等Google相關服務效應也持續擴大，全球電信商紛紛採取不賣華為新手機的預防措施。日本NTT Docomo、ＫＤＤＩ、軟銀週三都表示，停止接受華為新款P30系列手機的預訂或將無限期延後推出；國內兩大電信業者的中華電信及台灣大哥大也明確指出，賣完庫存後將停售華為新機，其餘還在觀望。英國電信旗下ＥＥ表示，將暫停使用華為設備，未來推出５Ｇ服務時將不提供華為手機；沃達豐將暫停華為５Ｇ智慧手機Mate 20X的預購。

美國貿易代表萊席爾週三、四在巴黎經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）部長級會議場邊，將和歐盟、日本官員展開會談，聚焦討論中國政府對產業的補貼問題；中國駐美大使崔天凱受訪時指控，華盛頓在美中貿易談判中經常改變立場、封殺華為出於「政治動機」，但中國仍準備好繼續和美國談判，來達成協議。

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