五星級滷肉飯？ 韓選市長獻金 六都最多

2019-04-30

韓公布帳目 稱小額捐款近九成

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜去年自許靠「一碗滷肉飯」、「一瓶礦泉水」參選，前立委蔡正元日前指稱國民黨主席吳敦義曾募四千萬元給韓國瑜，韓昨公布選舉帳目，強調小額捐款近九成，並無備受爭議的四千萬元捐款；不過韓的捐贈收入總額一億兩千九百餘萬元，仍高居六都市長之冠。

本報昨採訪六都市長去年底選舉捐贈收入，以韓國瑜最高，其餘依次分別是新北市長侯友宜一億一七三一萬元，台中市長盧秀燕六千多萬元，台南市長黃偉哲四五五三萬元，桃園市長鄭文燦四千五百餘萬元，台北市長柯文哲四千四百餘萬元。

選舉收支均破億 簡樸形象惹議

在選舉經費收支部分，韓國瑜公布的選舉捐贈收入總額一億二九一四萬九七七九元，支出一億一四○八萬七五三六元，結餘一五○六萬二二四三元，返還捐贈支出五百餘萬元。

韓國瑜說明，選舉捐贈會計報告書經過會計師查核簽證，簽證報告符合相關規定；他所公布數字已與會計師確認過，但尚未經監察院最後審定，最後數字須以監察院公告為準。

不過，由於韓國瑜選前靠「一碗滷肉飯」、「一瓶礦泉水」營造簡樸形象，在韓公布上述選舉經費收支均破億元的數據後，也引來外界「五星級滷肉飯」的諷刺聲音。

2018六都市長當選人 選舉捐贈收入與支出

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/