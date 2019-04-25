韓國瑜「國防靠美國」說法 國台辦：兩岸事由家裡人商量

2019-04-25

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦昨舉行例行記者會，被問到高雄市長韓國瑜日前訪美時說的「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國」，國台辦發言人馬曉光回應表示，「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，應該由家裡人商量著辦。」

馬曉光並稱，「堅持『九二共識』是兩岸關係改善與發展的共同政治基礎，台獨分裂勢力及其活動是兩岸關係和平穩定的最大現實威脅。在堅持九二共識、反對台獨的基礎上推動兩岸關係和平發展，符合廣大台灣同胞的根本利益。」

對於路透報導，美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健日前在台北表示，「中國正透過散播假消息增強對台影響，包括企圖干預台灣將舉行的總統大選。」馬曉光表示，「我們已多次強調指出，歷來不介入台灣地區選舉」。民進黨當局慣於散布誣衊之詞、造謠抹黑大陸，現在美方有人照搬民進黨當局毫無根據的說法，是不負責任的。

蔡總統上週表示，國民黨總統初選可能人選近來頻被創造神話，她不相信中國沒干預。馬曉光則重申，「我們不介入也不評論台灣地區選舉，所謂『大陸干預』的說法，純屬無稽之談，別有用心。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/