朱立倫：國民黨內鬥內行 外鬥外行

2019-04-25

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常會決議主動參選或被動有意參選總統的人，全納入初選機制，為高雄市長韓國瑜解套。前新北市長朱立倫昨表示，初選之爭，「不但要爭勝，更要爭是非、爭千秋」，必須堅持程序正義；他質疑國民黨「內鬥內行，外鬥外行」，如果國民黨表現出來和民進黨一樣，要怎麼說服選民支持？

「拆厝一陣風」 籲黨團結勿內耗

朱立倫在臉書發表聲明強調，這場提名、初選之爭，國民黨應該有「必須找出最強將」、「必須是比好，不能比爛」、「必須做好民主示範」的「三個必須」。

朱立倫說，他支持黨中央用任何方式提名最強的人出戰，包括直接徵召。這段期間他努力讓自己成為國民黨最強的候選人，但國民黨「內鬥內行，外鬥外行」，這次總統提名，不同的支持者之間已有許多攻訐聲音，「朱立倫也是受害人之一」。

「我們必須捫心自問」，朱立倫說，這樣的選戰過程，到底是有利國民黨還是害了國民黨？無論是他自己或前立法院長王金平、鴻海董事長郭台銘及韓國瑜，都是適合人選，國民黨應要對有這樣的金牌先發陣容感到驕傲，絕不是因此而親痛仇快。

朱立倫昨天上午到世新大學參加校園徵才活動時，對於韓國瑜前日的五點聲明表示，國民黨需要團結，並引台灣俗諺「起厝動千工，拆厝一陣風」，強調國民黨團結都不一定贏，沒有任何內耗的本錢。

至於中常委提到回歸全民調的制度，朱說，「最早提出民調的應該是朱立倫吧？」至少這段時間「大家應該不會覺得朱立倫是密室吧？也不會覺得朱立倫是權貴吧？」

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