終審法官改特任官 銓敘部7點反對

2019-04-25

享終身職保障、無任期

〔記者謝君臨／台北報導〕司法院擬將最高法院、最高行政法院法官改為特任官，享終身職保障、無任期，產生方式由司法院長提名，經法官遴選委員會遴定，最後呈請總統任命；對此，銓敘部持反對意見，認為此舉不符我國官制官規，正當性也不足，民進黨立委也普遍認同銓敘部觀點。

不符我國官制官規 正當性不足

立法院司法及法制委員會昨審查「法官法部分條文修正草案」等案，邀司法院秘書長呂太郎、銓敘部常務次長林文燦等官員備詢。呂太郎表示，因應金字塔訴訟制度改革，需配合調整終審法院組織，其中最高法院、最高行政法院法官（含院長）人數，各調整為十四人、七人，均為特任。

林文燦隨即提出七點意見表達反對，認為打造金字塔訴訟制度，與法官須採特任，未必直接相關；無任期限制、享終身職保障，與特任人員性質不符；公務員懲戒委員會委員未一併改為特任，制度設計矛盾；終審法院法官的任命程序，相較於大法官由總統提名，立法院同意任命，其民主正當性不足。

另，非現職法官轉任者，擬先銓敘審定為實任法官，再轉任為特任法官，將實任法官職務做為取得權利保障跳板，不符公務員任用常規；終審法院法官執掌事項及遴任條件低於特任大法官，卻享有相同待遇，並有終身職保障，顯失衡平；終審法院院長須綜理行政事項，卻與法官享相同待遇，不符責酬相當原則。

立委︰上任後 沒人可叫他下來

民進黨立委段宜康表示，這制度設計沒有道理，司法院長對終審法院法官任命影響力很大，總統淪為橡皮圖章，卻要付最後責任；此外，終審法官沒有任期，只有屆齡，如果五十歲上任可以當廿年，沒人可叫他下來。立委鄭運鵬、管碧玲也認同銓敘部意見，質疑為何終審法官要用特任官？

情境照

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