修「法官法」／鍘恐龍法官 當事人評鑑、送彈劾

2019-04-25

實務執行可獲得更多資訊 降低不適任法官黑數

〔記者吳政峰、溫于德／台北報導〕司法院秘書長呂太郎昨在立法院表示，司法院一定會對不適任法官下重手。司法院官員昨進一步指出，實務做法包括在本次「法官法」修正案中，讓當事人得以直接請求法官評鑑，不再需要透過司法團體，希望藉此獲得更多的法官資訊，降低不適任法官黑數；此外，顯有問題的法官則毋須透過評鑑，直接就送監察院彈劾，如政風處之前調查的台中高分院法官朱樑等人，就是直接送請彈劾。

司法院官員認為，汰除不適任法官的制度不是問題，問題出在如何落實，故「落實」是執行面的一大重點。民間司改會常務執行委員林俊宏律師，認同可依現行法官法來汰除不適任法官。

司院︰若評核公開 以最小侵害為原則

不過，基層司法官反對當事人直接評鑑的制度，法官協會認為，現行的團體評鑑機制已足夠；劍青檢改認為，若僅限於訴訟當事人可請求評鑑法官，算是可接受方案，但不應讓訴訟外的閒雜人等享有此權利。

至於「法官法」規定每三年應完成一次司法官全面評核，此一評核是否該公開？司法院官員擔心公開會有個資外洩疑慮，評核有問題的法官已用職務評定來處理，不認為要送評鑑才是懲處；至於立委要修法公開評核訊息，希望能以最小侵害為原則。

法務部指出，檢察系統的全面評核是在一定的時間區段，發送問卷給曾與該名檢察官接觸過的法官、律師、同事、主任、檢察長等相關人等或單位，請他們回答問卷問題，但因答題耗心力耗時間，約有八成的人未寄回問卷，剩下兩成願意作答的，多半是對該檢不滿，提供的是比較空泛的抱怨。

法務部表示，如果答題者寫「執行職務態度不佳」、「敬業精神差」、「品德操守不好」，此屬模糊主觀的感受，不適合送評鑑，但若寫到明確事實，比如「╳╳在╳╳╳收受十萬元賄款」，當然就要進一步調查。法務部認為，如果把查無實證的問卷公布出來，恐傷司法信賴。

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