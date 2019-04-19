2019-04-19

記者鄒景雯／特稿

在台灣，年滿四十歲，就有權選總統，郭董話聲要爭取國民黨提名，當然必須給予尊重，但是對於郭董來說，有一件事情很要緊，曾經做出「民主不能當飯吃」評論的人，如今決定要來吃民主的飯，他的參選目的，是要讓未來民主這口飯大家能夠繼續吃下去，還是從此民主在台灣不能再當飯來吃？一定要對全體國人交代清楚。

「民主」是什麼，一個最基本的定義就是：每個公民都有平等參與公共決策的權利。這玩意在台灣能夠逐步讓每個人都能當飯來吃，只有短短幾十年的光景；說來稀鬆平常，但若有人要求任何一個台灣公民：這事由我決定，沒你說話的份，也就是這飯我來吃、你不可吃，可以試試看，會有什麼後果！因此，民主在台灣何止是當飯吃，根本可以升級到空氣與水的位階。

二○一四年，郭董，一個大老闆，自稱「關公顯靈指示」，跑出來協調學運退場，當時脫口了前述這段誑語；二○一九年的今天，郭董又跑出來了，這回他是「媽祖託夢指示」，要為台灣人民做更多事。兩次出場的開場白，或許可以認知他是個「君權神授」的信仰者，既然如此，他就奉神諭、自封總統好了，何必還要來討民主程序的這口飯？而且相當講究，即使是黨內，也要求必須初選，拒絕徵召。顯然，郭董十分理解國人已經把民主視為生活方式，那麼最起碼的，是不是應該為當年的失言認錯致歉？

敬崇民主，才會實踐民主，而不是透過民主的途徑，最終遂行毀滅民主，以坐實民主不能當飯吃的目的。畢竟，為什麼要放下龐大的家業，不惜拋頭露面接受全民檢驗，各界確實有諸多疑問，每一條都需要誠懇回答。

例如，郭董的全球事業版圖，很大的一塊在中國，由於中共政權至今不放棄武力犯台，因此可以說郭董的人質與資產正掌握在國家的敵人手裡，那麼大家如何放心讓郭董成為國家領導人，自甘奉上台灣為肉票？郭董是否要辭去董事長職位？

即使郭董決定放棄經營，只擁有股權，仍然解決不了台灣總統遭敵國挾持，以及利益迴避的困難。眾所周知郭董之於鴻海的強人企業文化，他是最大股東，所有人都聽他的，沒有郭董的鴻海，前途不可想像，若要維持永續，會不會被迫走上郭有（股權）國營（中共）的路子？為了保護個人家產，會不會基於中國的要脅勒索，拿台灣的主權與民主去變賣？一旦走上了這個格局，郭董的國家治理，豈不雖無一國兩制之名，卻有一國兩制之實，台灣人容許這般等同特首的總統嗎？郭董的釋疑良策又是什麼？

早已習慣拿民主當飯吃的台灣人，一向意見很多，不要說過去從未允許總統可以在中國擁有企業，以美國政府的忠誠調查與聽證制度，更是嚴禁灰色地帶，郭董萬一當選，會不會為了杜悠悠之口，或以發展經濟為名，號令國民黨立委通過郭董條款，甚至效法習皇，重新戒嚴，實施帝制？

稍加清點，就知道民主這口飯的價值，實在無比珍貴，下一代的年輕人可不可以一口一口吃下去，這一代人的責任重大，郭董請你說說看？

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