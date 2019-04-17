涉偷租伺服器 經部要求說明 愛奇藝 最重可撤辦事處

2019-04-17

〔記者黃佩君／台北報導〕中國最大OTT（影音串流服務）愛奇藝以代理商方式來台營業，但日前本報指出其有租用台灣CDN（內容傳遞網路）伺服器的可能。經濟部中部辦事處表示，若屬實，恐違反中資在台設辦事處的相關規定，已行文要求香港愛奇藝於四月底前回覆說明；若確有違反事項，根據法令最重可要求撤除在台辦事處，甚至依據兩岸條例，可處行為人一年以下有期徒刑。

愛奇藝是在二○一三年遭投審會駁回在台落地，改以在台辦事處加代理商的灰色地帶，不落地、卻實質在台營運；日前本報踢爆愛奇藝雖號稱伺服器主機設在海外與中國，「但絕不可能不租用台灣的CDN伺服器，來串流影音、加快傳輸速度」。

經濟部中辦指出，愛奇藝若在台租用伺服器，可能違反中資在台設辦事處的相關規定；根據兩岸人民關係條例或僑外投資相關法令規定，外資、中資在台設立辦事處不得從事營業行為，僅能從事簽約、報價、議價、投標、採購、市場調查、研究業務活動。

經濟部已發文要求香港愛奇藝於四月底前說明；若確定違規，除可處二萬元以上、十萬元以下罰鍰，並須限期停止或改正，最重還可令其辦事處撤出。另依兩岸條例第九十三之二條規定，中資在台辦事處若未經許可而為業務活動者，可處行為人一年以下有期徒刑，並由主管機關禁止其使用公司名稱。

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