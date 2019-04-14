不願幫柯 學者劉俊秀退出國政小組

2019-04-14

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕本報獨家報導，台北市長柯文哲邀請前考選部長林嘉誠組成「國政小組」，邀集專家學者撰寫「國政白皮書」。國立交通大學教授劉俊秀昨在臉書PO文，證實曾收到林嘉誠邀請參與撰寫國政白皮書，「那個國政白皮書竟是為柯文哲寫的，我嚇了一跳，趕快email告訴他我退出這個國政小組！」劉俊秀昨接受記者電訪時強調：「當時並不知是替柯寫，得知後立刻表明退出」。

柯︰市長需要智庫 所以組顧問團

對於邀林嘉誠擔任國政小組召集人，柯文哲昨參與媽祖遶境受訪時並未否認，但柯解釋說，台北市長的高度本來就需要智庫，處理事情需周延思考，但目前他們不可能花很多錢組一個組織，所以就找過去政務官、專家、學者來組成市長的顧問團，外界不用想太多。

媒體追問「國政」一詞會引發外界聯想？柯開玩笑說，「那把國政改市政就好了啊！」柯說，台北市是台灣的首都，他這次去美國很多內容就牽涉外交，也不是市政等級可以處理的。

劉︰看報才知白皮書是為柯寫的

劉俊秀昨在臉書PO文指，「前幾天收到林嘉誠的email，邀請我加入撰寫國政白皮書的成員，因為林嘉誠是扁時代的政務官，所以我就答應了。沒想到今天一早，看到自由時報，那個國政白皮書竟然是為柯文哲寫的。我嚇一跳，趕快用email告訴他我退出這個國政小組。我的反柯立場明顯，他怎麼會找我？」劉受訪時表示，後來林嘉誠回信，指自己當初沒講清楚，為此感到抱歉。

劉俊秀受訪說，林嘉誠未提到是為誰寫，由於林是陳水扁時期的政務官，他以為是替民進黨前行政院長賴清德或總統蔡英文其中一人寫。不管是替蔡或賴寫，他都願意，但不可能幫柯文哲寫，「我支持民進黨，不支持柯文哲，所以退出。」

台北市政府發言人劉奕霆則說，市府透過過去相關公部門、專家學者組成市政顧問團提供諮詢，也邀集各界人士建言，對於肯提供建議的人，市府都非常感謝，其他意見市府也尊重。

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