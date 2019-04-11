蔡：傾中不是台灣想要的未來

2019-04-11

〔記者吳佳穎／台北報導〕美國商會昨舉辦「二○一九謝年飯晚宴」，總統蔡英文在回應現場有關「韓流」、傾中帶動經濟發展等言論時強調，有人認為接受威權政府的經濟獎勵是經濟進步的明證，但「這不是台灣想要的未來」，台灣必須強化自身安全，以避免受到中國複雜的新型威脅。

蔡總統說，有人說我們需要一個新的經濟方向，也有人認為接受威權政府的經濟獎勵，是經濟進步的明證。「今年是選舉年，這樣的做法和說法會一再出現，但這不是我們想要的未來」。

要賣出商品 但不犧牲民主

她強調，「我們想要的未來，是依我們的主張、價值及利益，讓台灣強大，我們不要施捨，我們要永續的投資；我們要賣出商品，但不犧牲我們的民主和生活方式。」就像經營企業，是需要努力，需要付出，沒有捷徑或是速成的方法，這正是她堅持的方向。

蔡總統也表示，美國目前聚焦於與中國的貿易協商，台灣了解此事的重要性，不僅因為美中貿易關係會影響整個全球市場，也因為台灣對美國及中國的出口占整體出口五十％以上。

同場出席活動的國務院副助理國務卿米德偉（David Meale）也說，台灣是美國「印太戰略」的重要一環，美國將維持一貫立場，在無關國家主權的國際組織，支持台灣取得完全的會員資格，對於涉及國家主權的國際組織，支持台灣「有意義的參與（meanful participation）」。

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