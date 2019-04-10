卓榮泰：初選開跑 制度不宜驟然改變

2019-04-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨內傳出中執會今可能討論延長初選程序。民進黨主席卓榮泰昨表示，黨內總統初選已經開跑，初選制度行之有年，選務時程也早已公告，必須堅守黨內民主精神，不宜在開跑後驟然改變。

籲雙方支持者停止對立

蔡總統與前行政院長賴清德昨先後召開記者會，對民進黨總統初選發表談話。對於黨內傳出延長初選聲音，蔡總統表示黨需有自己的意志與決定，做成的決定「我們也會尊重」；賴清德重申會堅定走完初選程序，他直言不管是終止或延後初選程序，勢必對民進黨造成重大傷害，希望此事不要發生。

卓榮泰稍晚在民進黨中央召開記者會，強調尊重制度，呼籲、拜託雙方支持者珍惜台灣共同的政治領導人才，盼克制情緒、停止對立，希望初選活動回到理性對話。

卓榮泰接著說，「團結、合作、勝選」是全黨上下最重要的目標與共識；黨內初選制度行之多年，從全黨員投票、加入幹部評鑑和民調，演變到今天的全民調，都是為了解決紛爭，得到社會最大支持。

儘管制度可以調整和修正，卓榮泰仍強調，「不宜在初選已經開跑後驟然做出改變」。他說，作為黨主席，必須堅守黨內民主精神機制，依照「進行中的規則」尋求黨最大團結和社會最大支持，在此前提下努力尋求彈性和各種可能。

黨在現階段是選務機關

卓榮泰直言，他自接任以來就自知要完成兩次立委補選和總統提名工作，他不是制度設計者，只負責執行，「因制度保障而來、就為保障制度而生」。卓也強調，民進黨中央和地方黨務系統，現階段是選務機關，一定要公正，才能順利運作、取信於民，初選之後就轉變為選戰機關，更要彈性靈活，才能全力出擊、爭取勝利。

卓榮泰並表示，民進黨必須徹底改變過去的思維和行為模式，退此一步，將「再無翻身機會」，他也相信蔡、賴都是具有智慧胸襟的領導者，一定會將「團結合作」視為黨員基本義務和責任，將全體黨員和支持者對民進黨的期待，視為首要考量，將大選勝利視為無可取代唯一的目標。

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