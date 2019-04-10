賴清德：若贏得初選 希望蔡總統能支持我

2019-04-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統昨天上午召開記者會對民進黨總統初選表達態度，前行政院長賴清德下午隨即召開記者會，重申堅定走完初選程序立場。賴清德向蔡英文喊話，指自己曾在登記初選時表達，若蔡總統贏了初選，一定會全心支持蔡總統，「也希望蔡總統表達同樣態度，如果我贏了初選，她也能支持我」。

賴清德表示，他要重申參選總統的初衷，是因為看到民進黨困境和台灣局勢，不是為了個人或派系，完全是為了台灣。因此他在過程中報告，會進行典範級君子之爭，也就是超越個人、派系，完全為了國家。

初選若勝出 不會干預蔡蘇職權

賴清德指出，有人提及，如果現任總統沒有得到提名是否會有憲政空窗期，但憲法對總統任期和職權有完整保障，不會因此陷入空窗期。如果他贏得總統初選，他不會干預蔡英文總統的職權，也會完全尊重行政院長蘇貞昌內閣的職權，他不僅尊重蔡的職權，也會尊重蘇的職權，他會與黨中央合作打贏這場選戰。

被問到對提名「現任優先」看法，賴清德表示，黨的制度沒有這樣規定，特別是卓榮泰競選黨主席時，已經和社會大眾說明。

凝聚支持者 沒有火車對撞問題

對於「蔡賴配」的想法，賴清德說，一定要跟著民主制度走，在總統候選人還沒決定前，談誰配誰都言之過早。他強調，初選是希望藉由平台，讓國人知道參選人理念和藍圖，也只有經過這道程序，才能團結國內，把已經分散的支持民進黨的力量重新凝聚起來，並沒有「火車對撞」的問題存在。

至於蔡英文在記者會提及，君子之爭還是可能會造成支持者衝突；賴清德認為，支持者會有不同意見，這就是參選人的責任，他多次公開向支持者表達，既然要推一場君子之爭，除了他個人要遵守，也希望支持者遵行。

賴清德再次強調，他參選初衷是因為看到民進黨困境和台灣局勢，不是為了個人或派系，完全是為了台灣。

蔡賴對黨內初選說法交鋒

蔡英文總統昨早對民進黨總統初選發表談話後，前行政院長賴清德下午也召開記者會，再次重申會堅定走完初選程序。（記者廖振輝攝）

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