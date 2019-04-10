蔡英文：黨不是只辦選務 期待找出勝選方案

2019-04-10

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨總統初選協調陷入僵局，蔡英文總統昨在總統府召開記者會呼籲黨中央發揮角色，不是只辦選務、只做裁判，必須站在執政黨的高度，發揮領導的功能，以勝選為考量，讓國家穩定、發展，保持任何可能性與最大的彈性，她期待黨中央找出勝選方案，團結打一場勝利的戰爭。

會尊重黨中央的決定

蔡英文並提到前天與初選競爭者前行政院長賴清德的會面。她向賴及三位協調小組成員說，這一局應要問自己：「是要誰退呢，還是要合作？」如果合作是選項，相信合作勝選最大可能性，那就應該全黨傾全力去走合作的方向。

蔡強調，她可以與任何人合作，過去與蘇貞昌競爭過，不過現在她是總統，蘇是行政院長，合作得很好，國政更上軌道；賴也做過她的行政院長，還是做得最久的一位，她一直相信，民進黨唯有合作才能夠成就大局，才能夠實現對台灣的責任。

被問到「蔡賴配」的可能性，以及是否接受「賴蔡配」？蔡英文回答，希望黨有最大的空間與彈性，讓協調小組有空間去協調出最適合勝選的組合。

對於黨中央的角色，蔡也賦予期待，認為黨中央角色不是只辦選務、只做裁判，必須站在執政黨的高度，發揮領導的功能，以勝選為考量，保持可能性與最大的彈性，透過討論過程，凝聚這個黨最大的共識、團結。

蔡說，初選現在是協調階段，協調小組的成員都是聲望崇隆，她有信心他們都會克盡責任，盡力協調。

是否同意初選時程再延後？蔡認為，這一局不是她和賴的事，牽動的是黨、執政與未來，需要黨的意志與決定，因此黨要做什麼決定也希望和大家商量，做成的決定，「我們也會尊重」。

至於前天會面是否有提過「現任者優先」主張，以及賴清德在民調上禮讓三％？蔡回應，不知道為什麼有這些傳聞，她前天只提到，要體認民進黨是執政黨，她是總統，要謹慎以對這一局。她也說，作為現任總統帶領國家，爭取連任而且一定要連任，這是總統一個很重要的責任。

蔡英文召開記者會後，再透過LINE官方帳號表達「四個態度」，除強調自己從不怯戰外，基於團結才能贏得大選，黨中央必須發揮領導功能，讓提名作業對執政衝擊達到最小。

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