王金平：吳若要選 就不宜見面

2019-04-10

〔記者黃欣柏、林良昇／台北報導〕國民黨總統初選辦法「卡關」未定，黨主席吳敦義是否投入初選動向不明，在「吳韓會」、「吳朱會」及「吳王會」破局後，前立法院長王金平昨天受訪時直言，吳應儘早表態，若要選，與其他有意參選的人就不宜直接見面；若是不選，吳以黨主席的身分邀請他們見面，當然都一定樂於配合。

國民黨副發言人蕭敬嚴回應表示，吳敦義主席參不參選總統，這個問題只能由吳主席親自回答，他人無法代答；且吳多次強調，做為黨的主席，是以力拚二○二○重返執政為目標，找出最能勝選的候選人，會以無私無我的態度辦理總統提名。

王駁斥「卡韓大將軍」說

表態參選總統的王金平昨接受媒體採訪，媒體問「是不是覺得吳主席現在應該趕快表態，否則對於其他參選人是一種煎熬與焦慮？」王明確回答：「是的」。

王金平表示，若吳敦義早一點表態參選，對有意參選的人而言，見面的意義就不一樣，大家不宜直接見面；反之若吳表態不選，以黨主席的身分來邀請大家見面，所有人也都會樂意配合。

目前國民黨內勸進韓國瑜的聲浪不斷，有中央委員發動連署徵召韓國瑜。王金平表示，他都尊重，「這是他們的自由。」至於黨內有聲音批評他是「鎮守山海關的卡韓大將軍」，王說，這是某些人的看法，沒表示意見的人還有很多；他並引述前民進黨立委沈富雄的說法，強調「問題不在王金平，而是在別人」。

對於黨內初選機制難產，王金平表示，他覺得沒有關係，吳敦義遲不表態也不會影響他的選戰布局，還是會努力地跑他的行程、進行他的競選。

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