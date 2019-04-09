初選搞不定 侯：算計少一點

2019-04-09

促黨中央速訂遊戲規則 不要吵吵鬧鬧

〔記者賴筱桐、張菁雅／綜合報導〕國民黨總統初選過程爭議不斷，新北市長侯友宜昨天呼籲，國民黨應儘速制訂遊戲規則，不論徵召或初選，趕快拿出來說清楚，讓有意參選者有所遵循，「有意被徵召」的人也有方向，每天各說各的、各唱各的調，「安內甘好？」

每天各說各話 「安內甘好」

國民黨組發會主委李哲華日前呼籲黨籍縣市長及立委表態支持徵召或初選，侯友宜當時批評離譜，認為制訂遊戲規則的人竟要求有投票權的人選邊站，有球員兼裁判之虞。

侯友宜昨參加愛心捐車儀式，媒體詢問他尚未表態，是否受到壓力？他強勢地說，「我走自己的路，誰給我壓力都沒用！」他呼籲黨中央儘速制訂遊戲規則，並指「兩黨都一樣，不要吵吵鬧鬧」。

媒體追問，是否認為國民黨總統初選紛擾將破壞黨內團結？侯友宜回應，「兩個黨都一樣啦！不只國民黨，民進黨不是也吵來吵去嗎？」選舉只是過程，希望台灣政治氛圍少一點，政治人物要傾聽民意，為市民、為台灣做事，選舉只是一時，希望吵吵鬧鬧的過程儘速落幕。

等待機會的人 把態度說清楚

侯友宜表示，不論哪一個政黨，政治上的對立、衝突、算計少一點，多為台灣及人民做事才重要；黨主席把遊戲規則訂好，參加者把理念說清楚，「等待機會的人」也把態度說清楚，大家坦蕩、磊落面對所有問題。

台中市長盧秀燕日前曾表示，國民黨經年累月在參選，有一定的初選機制。至於總統初選該採取什麼樣的機制，她沒有太大的強求，因為她認為，最重要的是要選出好的國家領導人，不要辜負人民的期待，也希望國民黨這個時候更要團結。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/