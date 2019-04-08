言論自由日‧紀念鄭南榕》賴：護民主 保主權獨立

2019-04-08

〔記者楊淳卉、蘇孟娟、王涵平／綜合報導〕投入民進黨內總統初選的前行政院長賴清德昨表示，台灣是個保護人權、實現民主的國家。身為台灣的每一份子，都有責任和義務，共同守護民主的價值及確保主權獨立。

昨日是「言論自由日」，賴清德在臉書發文表示，卅年前的四月七日，鄭南榕為了捍衛言論自由，拒絕接受執政者所羅織的叛亂罪名，在軍警企圖逮捕時自焚殉道。這個震撼人心的事件，成為後續民主運動的一股重要力量，並為兩年後廢除刑法一百條的運動撒下了種子。

賴清德表示，他擔任台南市長時，即宣布自二○一三年起，每年的四月七日是台南市的言論自由日，也在成大南榕廣場命名事件後，於二○一四年訂定全國第一條「南榕大道」，將捍衛言論自由的精神發揚擴散。

他說，行政院於二○一六年十二月將四月七日頒訂為國定言論自由日，終於實現他當年的期盼，不只是台南市，而是整個台灣，都能成為言論自由日的縣市，齊力傳承與深化台灣民主自由的價值。

賴清德說，鄭南榕當年提出「一○○％言論自由」主張中，最重要的核心價值就是台灣必須是一個獨立自主的國家，國家沒獨立自主，言論自由就會像是鏡花水月，虛而不實、鬆動而無根。

賴清德昨日也參與台中公園行動公義教會的民主論壇。他指出，台灣最大的在野黨國民黨爭相提出「和平協議」，如果二○二○年總統選輸、立委席次大量減少，屆時民進黨失去的不只是政權，更可能失去台灣的民主、自由、人權，甚至主權也會受到衝擊。

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