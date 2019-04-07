兩岸台海探油 喊停清算

2019-04-07

〔記者黃佩君／台北報導〕台灣中油及中國海洋石油集團（中海油）聯合探勘、也是兩岸國營事業首次合作探勘油氣案的「台潮石油」合約，因中方在鄰近海峽中線鑽探，過去引發不少爭議，歷經逾二十年、六次合約延長，最後打出的三口井，鑽探結果均未具商業價值；中油證實合約去年底到期後並未再度展延，該案已喊停進入清算階段。

合作逾20年 鑽探無果

台潮石油合約全名為「台南潮汕石油合約區」；中油是在一九九八年以子公司海外石油及投資公司（OPIC）身分，與中國國企的中海油集團（CNOOC）簽訂探測協議，探測鄰近海峽中線的「台南盆地」及「潮汕凹陷部分」海域。

雙方執行兩年後，探測結果認為區內有鑽探潛力，於是在二○○二年簽署合約、正式鑽探，並以各五十％股權共同設立台潮石油公司，當時預估該地區石油蘊藏量可能高達三億桶；但因跨越海峽中線，共同鑽探也被質疑是對「模糊中線」及海域直飛的嘗試，在二○○三年鑽探首口井後就暫時停擺。

二○○八年馬英九執政後，該合約又再度啟動鑽探，並一度要將原有的一．五萬平方公里規劃倍增到三．四萬平方公里，並擴大到南海合作；但也被立委批評是藉與中共國企攜手、間接承認中國對南海主權主張，是「與狼共舞」。

據了解，台潮合約區原定二○○六年底到期，但經過雙方同意，一次可延長兩年；二○一六年曾傳出「趕在」政黨輪替前仍延續兩年；在二○○三到二○一八年的實際探勘期間，共鑽探三口井，分別是二○○三年的「陸豐35-1-1」、二○○九年的「大埔21-1-1」及二○一七年的「汕頭18-6-1」號。

打3井 中油評不符效益

去年台潮石油鑽井後進行分析並提出鑽後岩石樣本分析，顯示儲集層內具有油氣包裹體；但中油整體評估後，認為三口鑽井樣本均未顯示具有商業價值開發潛力，若要開採恐耗費成本不符效益，決定合約期滿後不再延續，正式清算台潮石油。

中油證實，台潮石油合約已於去年底期滿後終止；因雙方經評估後，若要達成發現具商業價值油氣的目標，得再評估潛能區域，重新施行震測採集、處理及解釋，並進行鑽井等相關工作， 時程冗長且須投入大量人力、資金，預期效益不明，因此決定終止。

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