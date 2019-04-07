吳朱會吳王會 全破局

2019-04-07

〔記者陳昀、蘇福男／綜合報導〕全部破局！國民黨主席吳敦義與前新北市長朱立倫的「吳朱會」原訂今天登場，但在「吳韓會」生變後，表態參選總統的朱立倫拋出「會面全程公開」訴求，但與黨中央毫無共識，雙方不斷隔空叫陣，朱昨天再放話「不公開就暫緩」，吳也隔空回嗆「會面不是作秀」。但黨中央緊急開會後決議，不只「吳朱會」，「吳王會」也喊卡。

朱喊話全程公開 吳嗆不是作秀

面對二○二○總統大選，黨內「拱韓」聲浪不斷，吳敦義原本打算趕在十日總統初選細則及期程送進中常會前，先於五日與高雄市長韓國瑜會面，後續今起依序和朱立倫、前立法院長王金平在中央黨部會面。

豈料，吳敦義三日上午告知會面期程後沒多久，韓國瑜就致電副主席曾永權，以行程忙碌為由，要求將「吳韓會」延後到十八日結束訪美行再另外安排。即便如此，黨中央當時仍堅持與「太陽們」會面不變。

「吳韓會」生變隔天，朱立倫就主動出擊，四日拋出「吳朱會公開」訴求，國民黨中央、吳敦義多次拒絕，雙方連日喊話，朱立倫昨下最後通牒，透過其辦公室發布新聞稿，喊出「不公開就暫緩」、「朱立倫沒什麼隱晦、不可告人的地方」。但黨中央仍不妥協，吳敦義在高雄受訪時還隔空回嗆「這不是作秀」。

朱放話暫緩會面 吳決定都喊卡

不過，黨中央昨天下午召開緊急會議，吳敦義決定將所有會面都一併喊卡。

對於週三將總統提名作業要點和時程送中常會通過，十七日公告的時程，國民黨副發言人蕭敬嚴表示，目前議程暫時不會改變。但黨務人士透露，由於民進黨總統提名尚不明朗，國民黨打算靜觀其變、延後相關時程，至於是延後一週，還是等韓國瑜返國「吳韓會」後再說，還得再觀察。

蕭敬嚴說，吳敦義將再安排適當時機跟大家交換意見，至於是先見韓還是先見「太陽們」，目前還沒討論，但吳敦義一定會在盱衡整體選舉氛圍、變數下，擬定最佳總統初選程序，提名最強總統候選人。

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