史上最長婚外情 8旬嬤告8旬小三

2019-04-05

〔記者鮑建信／高雄報導〕年逾八十歲的洪姓人妻，年輕時就發現丈夫買房長期金屋藏嬌，但她選擇隱忍，兩年多前丈夫過世後才向楊姓小三提告求償，雖然是持續約五十八年的史上最長婚外情求償官司，但因損害賠償請求權有兩年時效限制，高雄高分院法官僅判決賠償五十萬元確定。此外，洪婦比小三大一歲，兩人年齡相加一百六十餘歲，也創下婚外情定讞官司中，元配與小三的最年長紀錄。

正宮、小三年齡 創婚外情官司紀錄

洪婦與丈夫於一九五三年元月結婚，育有五名子女，丈夫是醬菜工廠老闆，常與客戶應酬，結識在酒家上班的楊女，兩人約自一九五八年開始交往、出遊，進而同居。

洪婦指出，她曾與父親、弟弟及女兒等人前去捉姦，丈夫未因而回歸家庭，且丈夫與小三同居至一九六七年間，又進一步以楊女名義買下前金區自強一路的一棟房屋持續同居，直到他二○一六年十二月間死亡。洪婦主張，楊女與其夫同居五十八年，讓她長期飽受精神折磨，依此要求楊女給付精神撫慰金兩百萬元。

楊女出庭說，洪婦早就知道其夫陳男和她同居，卻到二○一七年十一月才提訴訟，超過民法規定的兩年時效。她並說，陳在世時兩造間相處及往來頻繁，洪婦長子還住在她與陳男共同經營的食品行，和她如同家人般往來，洪婦也常到食品行寒暄，洪婦稱精神痛苦非事實。

夫過世才告 元配求償判賠50萬元

法官調查認為，雖洪婦早知楊女與陳男在一起，但因同居事實持續發生中，故請求權未消滅，另依民法規定，自洪婦提告的時間起算，可請求往前推算的兩年，因陳男於二○一六年十二月間死亡，因此洪婦所受侵權損害行為僅一年多。

一審法院判決楊女應賠償三十萬元，上訴後二審法院最後判決楊女應給付五十萬元確定。

據了解，楊女在陳男死亡後，隔年曾以其協助陳男經營冷凍事業及照顧其家庭數十年，如今高齡八十多歲無謀生能力，請求陳男的繼承人酌給遺產一百萬元，不過高雄少年家事法院和高等法院高雄分院認為她有房屋、存款兩百萬元以及有人扶養，判楊女敗訴。

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