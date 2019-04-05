青春泉源 發現肌膚年輕蛋白質

2019-04-05

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國生物學家達爾文提出的「物競天擇，適者生存」概念，也適用於哺乳動物體內一些主管器官發展、組織健康維持和老化的機制。日本研究發現，一種能促進哺乳動物皮膚再生的蛋白質，有助於皮膚維持青春活力。

17型膠原蛋白 促進皮膚再生

日本東京醫科齒科大學醫學研究所幹細胞生物學教授西村榮美三日在「自然」期刊發表研究報告指出，選擇與人類皮膚特色相似性高的老鼠尾巴皮膚進行研究，發現皮膚表皮層與基底膜連結的多蛋白結構「半橋粒」（hemidesmosome）中一種主要成份「十七型膠原蛋白」（COL17A1）會促進細胞競爭，這種蛋白質的減少是皮膚老化的特徵。在老鼠皮膚以及實驗室培養的人體表皮細胞所作實驗都發現，半橋粒會隨年齡增加而減少，而半橋粒的減少又與COL17A1較少正相關。

細胞競爭指較健康或者較適合其所處微環境的優質細胞，會排除掉不健康或不適合該環境的低品質細胞，並再生優質細胞。

促進細胞競爭 減少皮膚老化

紫外線等壓力因子和年齡增加會導致表皮基底層的幹細胞DNA受損，造成COL17A1耗減，妨礙半橋粒結構的形成。表皮幹細胞中，COL17A1和半橋粒數量多的細胞，會分化、取代COL17A1少、連結度差的細胞，能維持皮膚青春，否則皮膚會脆弱、變薄，傷口不易癒合。

兩種化學物質 指出再生之途

確認COL17A1的重要性後，研究人員探究能否在這種蛋白質衰減後刺激其作用，意即啟動皮膚抗老化過程，結果發現Y27632和夾竹桃麻素（apocynin，或稱「香草乙酮」）這兩種化學物質，能顯著修復傷及真皮層的創傷，報告說這兩種物質指出「促進皮膚再生、減少老化」之途。

西村榮美說，這項研究有助於開發出能遏止皮膚退化、促進修復的乳霜或藥物，但是她也提醒，「膠原蛋白無論塗抹還是食用，都無法在幹細胞中發揮作用」。她說，將繼續研究同樣的機制是否也會在動物身體其他有上皮細胞的器官發揮作用。

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