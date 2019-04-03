NCC主委請辭 立委：被民怨轟下來／面對假新聞氾濫怠忽職守 詹婷怡應「誠心面對下台原因」

2019-04-03

〔記者彭琬馨、楊綿傑、李欣芳／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡請辭獲准，國民黨團質疑是「被請辭」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）強調詹是主動請辭，外界不必做過多聯想。民進黨立委王定宇則痛批詹不是為了捍衛新聞自由請辭，而是「怠忽職守、被人民的憤怒轟下來」。

王定宇表示，NCC要保障的是新聞自由，不是假新聞；詹婷怡要「誠心面對自己下台的原因」，不要過度美化下台理由，希望接任NCC主委的人能記起人民賦予獨立機關的能力，「不是讓你什麼都不管」。

立委莊瑞雄指出，NCC是各部會中被委員砲轟最多的部門，幾乎所有在第一線跑的立委，都認為NCC「早就該有所作為」，但詹婷怡卻讓人感覺，只要「事情沒看到就好」，實在「不符外界期待」。

民進黨立委李俊俋表示，這陣子外界對NCC的所作所為有諸多批評，顯示主委沒做到應有的職責，「畢竟是政務官，沒做好就應該下台負責」。

民進黨立委林俊憲說，台灣的假新聞已經被國外官員指稱為「中國假新聞的試煉場」，不僅民怨高漲，還可能影響台灣的民主自由，這種情況下，NCC沒辦法有明快做法，就會傷害台灣社會彼此的互信；詹婷怡沒辦法把自己工作做好，本應該負起相關政治責任。

學者：假新聞影響選舉、弱化民主

台大新聞所教授王泰俐觀察詹婷怡的臉書發文，發現詹特別提及「民主制度深化」、「數位化轉型」，「如何降低對立…，需要大智慧」等語，分析應該是請辭的最重要關鍵。回顧詹的任期，最為外界所討論、甚至批評的就是在假新聞及假訊息的處理，直到前陣子才第一次開罰，而開罰後NCC反遭特定媒體鋪天蓋地抹黑與攻擊。

對於假新聞氾濫情況，王泰俐強調，台灣具備亞洲最高的言論自由，但是假新聞及假訊息並不在言論自由範疇內，更影響選舉結果、造成民主弱化；包括美日權威媒體都已經發現台灣受到假消息影響很深，媒體及民眾都應該更加重視這個問題。

民眾近期向NCC申訴爭議新聞概況

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