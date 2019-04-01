立委轟中國如醉漢在加油站旁抽菸

2019-04-01

〔記者謝君臨／台北報導〕中國昨派出兩架殲十一型戰鬥機穿越海峽中線，對台進行極度挑釁行動，民進黨立委王定宇批評，中國猶如醉漢在加油站旁抽菸，已成為區域的「麻煩製造者」，而中共一方面利用在台代理人、內應，用「和平促統、政治訂單買賣」，推銷「一國兩制九二共識」，同時也用解放軍，時時刻刻威脅台灣的生存，不放棄「武力併吞」的手段。

「麻煩製造者」片面改變現狀

王定宇強調，台灣兩千三百萬人的主權、生存、生活方式面臨的壓迫，不是二年一次的「假議題」，而是時時進行中的「真威脅」！中共戰機超越海峽中線的挑釁行為，影響的不只是台灣的安全，挑動的是整個印太地區的穩定與和平，中國現在就像一個喝醉酒的壯漢，每天在加油站附近抽菸，如果不制止，受害者絕對不會只有加油站，還會有周邊其他地方。

民進黨立委趙天麟說，這是非常嚴重的事情，中共過去雖然也有挑釁的紀錄，但當時是以運輸機為主，這次則是重型戰鬥機，這已是完全、十足地挑釁，是「麻煩製造者」，是「片面改變現狀」，是相當不負責任的行為，可能造成進一步的衝突，中共必須嚴正表態，這是刻意或過失的行為，國際也應給予譴責。

挑動整個印太地區的穩定與和平

趙天麟表示，海峽中線是多年來的默契，針對中共戰鬥機的越界行為，我方戰鬥機克制，否則是可以用武力進行處理，這是國際與區域穩定被破壞的問題，我們也呼籲國際社會進行了解並譴責。

國民黨立委呂玉玲指出，之前在立法院質詢國防部時，官員曾說，只要對方軍機起飛，國軍即開始監控、掌握，我方戰機也會立即升空，在對方接近我領空邊緣時，隨時在旁伴飛、監控，並呼叫警告對方不要超越我領空邊緣，要求離開。

呂玉玲說，共軍飛到我領空邊線已非首次，不管是軍機還是艦艇繞台，我方防禦措施須嚴謹監督、掌控，要小心處理，不要觸犯紅線，越是緊張越要小心，須照標準作業程序處理。國民黨立委馬文君則簡短回應：「不怯戰、不挑釁」。

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