兒少法修正三讀 狼師惡保母 建檔防制

2019-03-30

虐待兒童 最高罰60萬元

〔記者彭琬馨／台北報導〕為防止虐童、狼師案再度發生，立院院會昨三讀通過「兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正案」。條文明定，未來托嬰中心應裝設監視錄影設備；加強不適任人員資料系統建置，未來兒少機構聘任人員前須進行資格審查、繳交良民證，並通報主管機關。修法條文並規範主管機關應建立兒童死因調查機制；另提高虐童行為罰鍰額度，最高可重罰六十萬元，並得公布其姓名。

立院趕在兒童節前夕完成協商、三讀修法。修正案增訂兒童死因調查機制，明定中央衛生主管機關應進行六歲以下兒童死亡原因回溯分析，定期公布分析結果。

托嬰中心 強制裝監視器

有鑑於近年國內托育機構屢傳虐嬰或體罰事件，修正案特別增訂，托嬰中心應裝設監視錄影設備。

另為避免狼師、惡保母等不適任人員進入托嬰體系，修正案明定，兒少福利機構聘用相關工作人員前，需檢附近三個月的刑事紀錄證明書（良民證）；此外，曾犯性侵害防治相關法律者，不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

為保障兒少人身安全、讓司法及早介入兒少保護案件調查程序，修正案也將「強制訪視」入法，專業人員進行訪視、調查及處遇遭拒絕，若合理懷疑兒少有危險之虞，可請求警察機關派員強制進入。

為防六歲以下虐童案件難被察覺，也將六歲以下兒童納入高風險應通報範圍，未來醫事、社工、教育人員、村里長等，若得知六歲以下兒童未依規定辦理出生登記、預防接種或有未獲得適當照顧之虞，應在廿四小時內通報地方主管機關。

兒少法修法重點

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