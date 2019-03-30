商業事件審理法初稿出爐 將設商業法院

2019-03-30

〔記者吳政峰／台北報導〕與企業界息息相關的「商業事件審理法」初稿出爐，擬制八十一條法令，設置專業的商業法院，承審金額一億元以上的商業紛爭案，且引進強制調解前置、當事人查詢、專家證人、秘保令等制度，透過二級二審盡速定紛止爭，司法院秘書長呂太郎直言「這是拚經濟的法案！」

民事廳廳長李國增指出，本草案有七大重點，首先，設置與智慧財產法院合併的商業法院，採二級二審制（終審為最高法院），配置商業法官，遴選具金融背景的法官。

其次，因為一億元以上商業事件才能進到商業法院，金額龐大，草案規定採律師強制代理，提升審判效能。

第三，為了加速處理效率，一律採取「線上起訴」，當事人應以線上系統傳送起訴狀及書狀，全程ｅ化，只有最後判決書才透過紙本寄送。

第四，採強制調解前置程序，在案件進入實質審理前，應先行調解，聘請企業大老、學者、律師或具有專業背景的專家擔任調解委員。

第五，引進當事人查詢制度，兩造若對案件有疑問，可列舉必要事項向對方查詢或要求說明。

第六，法庭導入專家證人，兩造可各自聲請專家證人到庭作證，或出具書面陳述意見，強化事實審的專業性。

最後，比照智慧財產相關法令，設計「秘密保持命令」，當事人認為文書、勘驗物等如涉及營業秘密，得向法院聲請秘保令，違反保密義務者，最重可處三年徒刑、併科十萬元罰金。

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