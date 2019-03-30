樂見房市回溫 徐國勇：支持年輕人買房

2019-03-30

〔記者徐義平／台北報導〕去年上任時曾因「青年買房只需一成自備款」構想而引發爭議的內政部長徐國勇，昨出席「二○一九台灣房市論壇」表示，「支持年輕人買房」，但建議按部就班來，若初期買不起，可以先透過「以租代買」加入「包租代管」行列，也可在市區抽籤「社會住宅」，等蓄積足夠自備款後再來買房，屆時還可申請政府優惠房貸。

社宅、優惠房貸 政策挺青年

徐國勇指出，政府是與年輕人站在一起，且近年房市政策也朝此方向進行，目前「包租代管」、「社會住宅」及「優惠房貸利率」等政策，最終都是希望能夠圓青年人一個購屋的夢想。

內政部政務次長花敬群則表示，樂見近一年房市有回溫的感覺，希望持續下去，溫和的成長對大家都好；他也強調，年輕人購屋的夢絕對要實現，近期購屋利息補貼申請穩定增加，只要資格符合，即使申請人數超出名額，也會全數通過，以降低民眾購屋的負擔。

花敬群：桃園社宅品質比隔壁豪宅更好

花敬群並趁機宣傳「社會住宅」政策，指社會住宅的社區管理相當扎實，沒有外界之前想像的「混亂」，而且社會住宅的開放空間走道上，更看不到任何一個鞋櫃，因為住進去的民眾都相當珍惜環境，桃園某社宅興建的品質較一旁銷售的豪宅還要好。

興富發建設董事長鄭志隆則說，希望內政部能夠更大規模推動優惠房貸政策。他指出，過去房貸利率曾高到八％、九％，當時政府都願意補助軍公教人員三％、四％的利息；現在房貸利率二％都不到，甚至長期維持在一．六％至一．八％，政府可以透過全額或是高額度的利息補貼來支持年輕人買房。

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