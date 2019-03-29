2019-03-29

〔記者張軒哲／台中報導〕台中新社陸軍龍翔營區明天舉行「國防知性之旅─營區開放」活動，昨日上午舉行預演，吸引新社當地居民與學童參觀，其中神龍小組高空跳傘、火災空中支援及特戰部隊戰技表演等，博得滿堂掌聲，學童看得目不轉睛，直呼好棒。

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