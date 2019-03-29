議員要求韓專案報告 被國民黨團強擋 議長許崑源︰罵我鴨霸黑金 隨便你們

2019-03-29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會第三屆第一次定期大會昨報到並舉行預備會議，民進黨團及時代力量議員，要求高雄市長韓國瑜下週一到議會，針對中國行進行專案報告，但國民黨團不同意而擋下，國民黨籍議長許崑源更回批：「疑慮是你們少數人說的！」「要罵我鴨霸、黑金也隨便你們！」

韓回應︰樂意去議會報告

韓國瑜回應說，他完全公開透明，如果議會希望他去報告，他很樂意去報告，完全沒問題。而且每半年，高雄市兩岸工作小組也同意去議會做報告。

前議長、現民進黨議員康裕成表示，議員希望韓國瑜能到議會，針對港澳中國行做專案報告，可以談談此行的收穫，到底簽了多少訂單及ＭＯＵ，詳細內容、品項及金額為何？卻遭許崑源以「民進黨意識形態作祟」為由杯葛。

時代力量議員黃捷指出，中聯辦、國台辦就是政治單位，為何韓國瑜經貿之旅都是政治行程？和中國的統戰單位密會說要「交朋友」，到底談了什麼？要求韓國瑜四月十日訪美前，到議會專案報告。

民進黨議員高閔琳表示，韓國瑜曾在議會答詢「不支持一國兩制」，此行卻用行動支持一國兩制。民進黨議員林智鴻強調，韓國瑜此行，連國台辦都誇他是一國兩制實踐者，韓應該讓外界知道此行有無簽署協議或交流內容。

面對綠營議員連番質疑，主持會議的許崑源強調，定期大會已排定六個與市政攸關的重要報告，恐無法再排入其他議程，議會對韓市長訪中行程，應監督的是他拿到的農漁蔬果訂單能否落實？而非對韓扣上賣台帽子。

許崑源強調，韓如果做得不對，你們儘管去質詢，「把他電到死，我也挺你們，但到目前為止，他有做什麼錯事，為什麼要這樣呢？」

許崑源愈講愈激動，並動怒說：「說韓市長賣台，有那麼嚴重嗎？」「疑慮是你們少數人說的！」「要罵我鴨霸、黑金也隨便你們！」

經過黨團協商，決定將原訂六月五日的兩岸小組專案報告，提前到五月三日下午舉行，但未同意讓韓國瑜進行專案報告。不過為滿足各黨團監督市府需求，許崑源答應四月一日市長施政報告與質詢議程，各黨團聯合質詢時間從三十分鐘延長為四十分鐘。

民進黨團會後聲明說，韓國瑜進入中聯辦，配合中共製造一國兩制氛圍，已逾越兩岸交流的紅線，傳遞給世界知道台灣是可以接受一國兩制的錯誤訊息，這將陷中華民國主權於不義，國民黨團卻一味護航，不讓韓國瑜進行專案報告，是否刻意要隱瞞此次不為人知的一面？

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