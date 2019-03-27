2019-03-27

記者施曉光／特稿

吳敦義屬意「徵召」韓國瑜參加黨內初選，引來朱立倫回應「要嘛就大大方方直接徵召，沒有徵召登記初選」，王金平則是醜話先說，連日來三方高來高去，各懷鬼胎。吳雖聲明沒有力拱特定人物，朱的表面看似氣度恢弘，實然皆是心不應口，堪稱「葉公好龍」的翻版寫照，反倒揚言參選到底的王金平，也算直白展露人性。

國民黨中央昨聲明內容雖稱「無」力拱特定人物，其實是「吳」屬意韓國瑜出線。曾經公開說過國民黨總統提名人「不能有致命因素」的吳敦義，黨內一般解讀就是無意為朱、王背書，但又不敢光天化日下擋人去路；況且初選遊戲規則才剛拍板七三比制，如果不玩，很難講得過去，但初選後再徵召的後座力政治效應，又有難以控制的高風險，因此唯有把韓拉入初選賽，才能把朱、王「一次解決」。

朱立倫喊話要吳敦義與韓國瑜面對面談徵召，這招擺明就是以退為進，表面上願意拱手聽命，實則為了擋韓。

朱敢祭出此招，無非料定政治謀略向以精打細算見長的吳敦義，不敢跳過初選，即便韓的聲勢目前仍高，但在港澳大陸之行頻頻鬧出失言風波，以及最近部分藍營圈已有對「韓流」現象辨惑反思的聲音；如果現在就談徵召韓，難保沒有錯押風險，況且直接徵召一途，吳等於是要一人扛下二○二○勝敗全責。

因此，對朱立倫而言，只要吳不敢直接徵召，賭上韓國瑜沒有主動領表登記的臉皮，就有要求初選「照起工」來的正當性，要求所有選手必須自己報名。

這招看似「險棋」，最近在王金平撂下「長者不仁、幼者不義」的通牒後，讓朱立倫獲得「擋韓」助力，畢竟目前韓的民調仍高，無論朱、王，如果三人初選，在正面直球對決下，被韓直接KO的風險極高。

後續值得觀察的是，吳敦義想藉「韓國瑜牌」解決朱、王兩人，目前看來兵馬糧秣都已齊備的王陣營，一時恐難解甲釋兵，否則無法給背後團隊交代；至於仍處於部隊輕裝、小規模編成階段的朱陣營，就不知道是否有再「對插」下去的決心，或是順勢下車？

無論最後結果如何，年初以來為遊戲規則紛擾不斷，給外界機關算盡印象的國民黨總統大選入場券爭奪戲，迄今已演成一齣拖棚歹戲，如果獲頒年度爛片大獎「金酸莓獎」，可謂「當之無愧」。

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