排隊提款等太久暴怒揮拳 對方返家後暴斃

2019-03-25

挨揍後不到一小時倒地 家屬控傷害致死

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣羅男不滿鍾男在超商內提款機領錢領太久，口角衝突揮拳揍對方，沒想到鍾男不到一小時後，竟癱軟倒地不治，家屬怒控羅男傷害致死。法醫研究所解剖發現，羅男退化性主動脈瘤破裂，導致心包填塞致心因性休克，屬自然死亡，全案僅依傷害罪嫌起訴。

檢警調查，去年七月十一日晚間八點四十分，羅男在新竹縣橫山鄉中豐路超商內的提款機前排隊，不滿鍾男領款時間太久，與他發生口角，兩人步出超商後，又在門口發生肢體衝突，羅男徒手毆打鍾男，進而兩人扭打，鍾男頭部、左眉、左眼眶下部與右鼻樑外側受皮肉傷。

當晚九點半，鍾男到弟弟的工作室聊天突然身體癱軟倒地，送醫不治。家屬認為鍾男是因與羅男肢體衝突，造成情緒高昂、心臟跳動加速，引發主動脈血塊栓塞而破裂，控告羅男涉嫌傷害致死。

法醫解剖認定自然死亡 檢依傷害罪起訴

檢方調查，鍾男離開超商後，先與子女返回住處，再前往工作室，並非發生肢體衝突當下或短暫時間內即身體癱軟、倒地。此外，羅男並未持物品重擊鍾男頭部等，未對鍾男造成致命或嚴重損害身體機能等影響。

鍾男遺體經法務部法醫研究所解剖鑑定後，認為死亡原因係退化性主動脈瘤破裂，導致心包填塞致心因性休克，屬自然死亡。

法醫研究所指出，退化性主動脈瘤發生原因與高血壓、抽菸、感染或遺傳性疾病有關，當主動脈瘤血管壁大到一個程度就可能破裂，造成威脅生命的出血。

法醫研究所認為，從鍾男與羅男發生爭執互毆後到回家這段時間，未見主動脈瘤破裂及心包填塞應有症狀，研判鍾男主動脈瘤破裂時間應在弟弟工作室內。

因此，檢方認為造成死者退化性主動脈瘤破裂、心包填塞的可能原因眾多，難認羅男毆打鍾男，與鍾男之後死亡的結果間具有相當因果關係，僅依傷害罪嫌起訴。

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