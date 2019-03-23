國民黨初選變變變 侯友宜、盧秀燕籲尊重機制

2019-03-23

侯友宜：一起前進勿破壞團結

〔記者何玉華、黃鐘山、陳昀／綜合報導〕國民黨總統提名傳出徵召高雄市長韓國瑜參選的聲浪，組發會主委李哲華甚至提議，「協調」王、朱同意，把韓國瑜納入初選。但前新北市長朱立倫對此不以為然，昔日副手、現任藍營最大票倉首長的新北市長侯友宜昨也表示，遊戲規則要尊重，大家說好，就一致性地往一個目標前進，不要破壞團結。

盧秀燕：黨機制可產生合適者

另一位直轄市長台中市長盧秀燕也指出，國民黨是很大的政黨，總統候選人的產生，有黨的機制。雖然基層黨員的意見都要給予尊重，不過黨內有一定的組織，透過這些組織集思廣益，將會產生合適的候選人。

朱立倫：要徵召韓就大大方方地徵召

朱立倫昨天受訪重申，希望黨中央態度明確，要徵召就大大方方，若要徵召韓國瑜，他也會全力支持，若要辦初選，那就通通來報名，沒有所謂「徵召式初選」或「初選式徵召」，希望黨內早一點決定、越快越好。他最後又說了一遍：「要徵召韓市長就大大方方地徵召！」

對於自己民調落後韓國瑜，朱立倫說：「放心，我會非常努力，越來越強，我也很有信心！」未來在政策、想法上，會努力傳達得更清楚、讓支持者放心，希望最後不論誰出線，黨內不要互相批評、過程不要紛擾，全黨都能團結一致，最重要是國民黨要贏、台灣要贏、中華民國要贏。

侯友宜昨天率隊強制拆除今年初遭警方查獲職業賭場的違章建物，媒體追問侯對國民黨內總統初選制度的看法，過去很少就政治議題發言、對國民黨「家務事」刻意保持距離的侯友宜強調，一切尊重大家擬出來的遊戲規則，大家說好，就一致性地往一個目標前進，尊重機制。

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