違法兼職遭彈劾 ／管下台與否 監委：看他良心

2019-03-22

〔記者謝君臨／台北報導〕台大校長管中閔違法兼職遭彈劾，十六年來不法所得超過一千八百萬元。監察委員王幼玲、蔡崇義說，管雖持續保持緘默，但「凡走過必留下痕跡」，調查結果可受公評，至於管是否下台，就看他自己的良心。

走過必留痕跡 16年兼職所得逾1800萬

王幼玲指出，管案可分成兩個區塊，一是管擔任政務委員及國發會主委期間的兼職，這是彈劾的部分，已送公懲會，另一則是管任職台大教授時，未事先報准就在外兼職，這屬大學自治，但調查報告公布至今，管從未對外說明，這是管必須去面對、去處理的事情。

蔡崇義表示，針對一千八百萬元的違法兼職所得，管幾乎沒再講任何話，連當初幫他講話的媒體也沒聲音了，管自己心裡最清楚，還有爭議的部分不只這些；教育部既然讓管上任，只能道德勸說，彈劾案既然已通過，要不要下台就看管的良心，此事要看個人修為。

監委：調查報告 盼台大檢視瑕疵

蔡崇義說：「不希望此事變成政治話題」，如此恐模糊焦點，變得是非不分；我們希望台大成為很好的大學，調查報告出來後，以後類似爭議絕對會獲得改善，除了讓台大檢視遴選程序瑕疵外，也讓一些貪小便宜的教授注意自己的行為，「要當教授就要有較清高的人格，想賺錢就去做生意人。」

針對台大教授違法兼職問題嚴重，王幼玲強調，兼職不是不行，但它有既定的程序跟流程，其實也不是什麼了不起的大事，就照行政程序去報，可是這些第一學府的教授卻把相關規定視如糞土，台大校長及校務會議必須做出決策，不能擺在那裡不處理。

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