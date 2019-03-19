賴登記初選 吳澧培樂見賴勇承擔 姚嘉文支持蔡拚連任

2019-03-19

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰現任總統蔡英文。今年一月曾登報要求蔡英文放棄二○二○年連任的獨派大老、前總統府資政吳澧培昨受訪表示，「黨這麼大，總是應該有人出來競爭」，他個人支持賴清德。獨派大老、前考試院長姚嘉文受訪指出，黨內競爭是很平常的事，他個人支持蔡總統連任。

吳澧培表示，他昨天上午八時許接到賴清德來電，禮貌性告知會到中央黨部領表登記，他很高興看到賴排除萬難，明知很多壓力，但願意出來承擔，他個人也會支持賴。

吳澧培說，他很高興看到民進黨終於不再是一言堂，過去所有的人都說一定要支持蔡英文，一定要蔡非當選不可，也認為不會有第二人出來競爭，甚至說賴清德百分之百不會出來選，但這樣就不符民主政治的常規。

表態挺蔡的姚嘉文說，黨內初選的規則上，競爭是很稀鬆平常的事情，每次民進黨總統初選都有這樣的狀況，二○一六年總統大選也有人和蔡英文競爭，但最後大家就會團結，不用大驚小怪。

姚嘉文表示，賴清德登記總統初選，這是賴的個人行為，不是新潮流決定，新潮流很多人都不知道。姚表示，他支持蔡英文連任；如果賴出來選，多少會有人懷疑對民進黨有不好的結果，但黨的規定也不能禁止任何人出來參選。他認為，黨內初選結果，還是會由蔡出線。

史明︰蔡無法發揮 比較吃虧

獨派大老史明在臉書發文表示，賴清德在民進黨裡是優秀的份子，但是這次有關民進黨爭取政權的問題，賴清德的理智有稍微比較欠，現在要出來選總統，稍微擠大箍賽（指時機未到）；史明也肯定蔡總統，但也指蔡在現在的台灣政治中無法發揮，比較吃虧，他很同情她。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/