2019-03-18

記者邱燕玲／特稿

賴清德昨天一句「對輔選中聽到的基層聲音會好好思考」，民進黨內英系聽得耳朵都豎了起來，也讓原本平靜無波、本週開始的民進黨總統初選登記起了漣漪。賴清德究竟會不會參與總統初選，本週截止登記前就會揭曉，不論做出的最後決定是什麼，賴在二○二○這一役，肯定不會沒有角色。

民進黨在這次立委補選中，將新北、台南急拉回來，過程並不輕鬆，也不代表二○二○選舉可以樂觀，民進黨多數仍認為二○二○是艱困無比的選戰，悲觀但謹慎地面對。雖然現階段黨內多數支持小英競選連任，但也有部分聲音認為，賴清德是可以一戰、能夠打敗韓流、能夠壓制柯Ｐ的唯一人選。

賴清德所屬的新潮流系想法很簡單，就是認為二○二○民進黨不論誰來選，都難以獲勝。因此他們站在「保護賴清德」的立場，主張賴對二○二○「離得愈遠愈好」，包括若小英總統找賴搭檔副手，新系也不認為能有多少助益，倒是若賴能在國安體制內學習，新系反而比較贊成。

不過，賴清德並非聽命於新系的政治人物，他自有一套想法。一位新系政務官直言，賴清德的確不是用一般政治分析可以猜想他決定的人，若用「使命感」來苦勸賴清德，「不無被打動的可能」，因此賴參與總統初選的機會也不是沒有。

立委補選後，若完全無意選總統，賴清德大可馬上表態支持小英連任，但賴昨卻以「對輔選中聽到的基層聲音會好好思考」，來回應外界詢問他的下一步，代表賴的確在思考參選的可能。

二○一六總統大選前，賴清德原本已準備要與小英初選競爭，不料當時黨中央將初選時程提前，壓縮賴本想藉由出書造勢、與小英一拚民調的時間，幾經考量，賴最後放棄參與初選，小英因此出線。

這一次，時空來到二○二○總統大選，賴清德同樣面臨抉擇，但他思考的不是與小英競爭與否，而是台灣面對險峻的未來，他能扮演什麼角色。時間不等人，賴清德的答案很快就會揭曉。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/