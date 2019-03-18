韓流退散 卓榮泰：選民做出最嚴厲的審判

2019-03-18

〔記者張聰秋、賴筱桐、陳鈺馥／綜合報導〕全國四縣市區域立委補選結果民進黨拿下新北、台南兩席，國民黨僅拿下彰化一席，地方解讀藍營敗選與韓國瑜效應流失，以及假新聞議題操作過當有關。民進黨主席卓榮泰昨受訪指出，這是選民用選票對韓國瑜效應做出最嚴厲的審判，更在文旦事件假新聞議題的虛幻選戰中，用選票支持民進黨。

卓榮泰昨天下午陪同落選的黃振彥展開車隊謝票。他說，民進黨正處在艱困的環境中，黃振彥選前氣勢做起來了，如果再給一個星期的時間，黃應該就能當選，「很抱歉時間不夠多，我們做得不夠好。」

對於韓國瑜效應流失，以及台南文旦假新聞議題衝擊藍營，卓榮泰指出，從鳳梨到文旦事件，選民在虛幻當中做了明智的決定，以此為鑑，往後民進黨處理新聞議題會更加嚴謹，相信選民今後也會用更嚴格的標準看待每一次的選舉，縱然無法遏止假新聞，卻一定能用相關機制，讓對方付出一定的代價與責任。

卓榮泰也說，凡事過當會招致負面效果，韓粉對新聞媒體的攻擊，甚至迫使廣播主持人黃光芹請辭交出主持棒，違反了言論自由及一般社會大眾的認知，人民不會放任其存在，為人不應該過度囂張、過度放大自己的力量，自認天下無敵，會遭到選票最嚴厲的審判。

蔡英文總統昨天到新北市出席「國際中醫藥臨床學術大會暨中醫藥成果展」。她表示，立委補選結果，顯現人民希望看到腳踏實地做事的政黨跟候選人，民眾對於假訊息也有所警覺並主動協助澄清，這對台灣民主發展是非常好的一件事，她對此表達謝意，未來執政團隊會持續努力，讓國家更好。

行政院副院長陳其邁昨天也說，在野黨提出批評，選民也會檢視批評內容，在造勢場合要拿出真材實料，否則只是選舉造勢或用大量集中的不實假訊息，人民到最後還是會清醒，做理性選擇。

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