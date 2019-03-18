立委補選守住票倉》蘇：稍微止血 更謙卑把執政做好

2019-03-18

陳其邁：以剩最後一口氣的心情 續推動重大改革

〔記者陳文嬋、陳鈺馥、賴筱桐／綜合報導〕針對立委補選結果上週六出爐，民進黨守住新北和台南兩席，國民黨僅獲一席，行政院長蘇貞昌昨受訪表示，人民給民進黨執政機會有稍微止血、喘一口氣，但還未脫離險境，民進黨應更謙卑把執政做好；行政院副院長陳其邁也說，最重要是執政黨是否努力做事，民進黨要以剩最後一口氣的心情，拚命把事做好。

蘇貞昌表示，這次立委補選結果，人民給民進黨執政機會稍微止血、喘一口氣，但還未脫離險境，尤其去年選舉大敗之後，民進黨痛加檢討，很多事情積極來做，人民有看到，也給民進黨機會，所以要更努力。他也提到這次台南立委補選，因同黨競爭選得很辛苦，民進黨應記取這次教訓，內部撕裂、不合是選舉最痛苦的地方。

媒體問蘇貞昌如何看待民進黨明年的總統大選，他說，台灣人民給民進黨機會，民進黨有責任在身，就是把事情做好，回應人民期待，只有做好執政才是品質保證，如果做不好，人民隨時都會給教訓，所以民進黨要更謙卑、更努力把執政做好，不是只有想選舉。

陳其邁則表示，民進黨談不上所謂勝選，是民眾願意再給民進黨一次機會，總統大選將在明年一月舉行，許多重大改革要持續推動，前行政院長賴清德講的沒有錯，民進黨要以剩下最後一口氣的心情提醒自己，拚了命也要把事情做好。

針對外界解讀立委補選反映韓流失效，陳其邁表示，「選舉我們都只是幫忙優秀候選人輔選，最重要還是候選人本身，以及執政黨是否努力做事」。

蔡：感謝支持者在最困難時相挺

蔡英文總統昨受訪時表示，感謝民進黨的支持者，在民進黨最困難的時候站出來支持和鼓勵。她也感謝行政院長蘇貞昌就任後的興利除弊，強化對民眾的溝通，民進黨主席卓榮泰也運籌帷幄，鼓勵民進黨的士氣，前行政院長賴清德賣力到處助選，加上所有黨籍公職人士的共同努力，才能守住新北、台南兩個地方。

蔡英文也恭喜補選當選人，當選就是責任承擔的開始，期許未來共同努力，讓台灣更好。

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