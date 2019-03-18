立委補選守住票倉》蘇：稍微止血 更謙卑把執政做好

2019-03-18

陳其邁：以剩最後一口氣的心情 續推動重大改革

〔記者陳文嬋、陳鈺馥、賴筱桐／綜合報導〕針對立委補選結果上週六出爐，民進黨守住新北和台南兩席，國民黨僅獲一席，行政院長蘇貞昌昨受訪表示，人民給民進黨執政機會有稍微止血、喘一口氣，但還未脫離險境，民進黨應更謙卑把執政做好；行政院副院長陳其邁也說，最重要是執政黨是否努力做事，民進黨要以剩最後一口氣的心情，拚命把事做好。

蘇貞昌表示，這次立委補選結果，人民給民進黨執政機會稍微止血、喘一口氣，但還未脫離險境，尤其去年選舉大敗之後，民進黨痛加檢討，很多事情積極來做，人民有看到，也給民進黨機會，所以要更努力。他也提到這次台南立委補選，因同黨競爭選得很辛苦，民進黨應記取這次教訓，內部撕裂、不合是選舉最痛苦的地方。

媒體問蘇貞昌如何看待民進黨明年的總統大選，他說，台灣人民給民進黨機會，民進黨有責任在身，就是把事情做好，回應人民期待，只有做好執政才是品質保證，如果做不好，人民隨時都會給教訓，所以民進黨要更謙卑、更努力把執政做好，不是只有想選舉。

陳其邁則表示，民進黨談不上所謂勝選，是民眾願意再給民進黨一次機會，總統大選將在明年一月舉行，許多重大改革要持續推動，前行政院長賴清德講的沒有錯，民進黨要以剩下最後一口氣的心情提醒自己，拚了命也要把事情做好。

針對外界解讀立委補選反映韓流失效，陳其邁表示，「選舉我們都只是幫忙優秀候選人輔選，最重要還是候選人本身，以及執政黨是否努力做事」。

蔡：感謝支持者在最困難時相挺

蔡英文總統昨受訪時表示，感謝民進黨的支持者，在民進黨最困難的時候站出來支持和鼓勵。她也感謝行政院長蘇貞昌就任後的興利除弊，強化對民眾的溝通，民進黨主席卓榮泰也運籌帷幄，鼓勵民進黨的士氣，前行政院長賴清德賣力到處助選，加上所有黨籍公職人士的共同努力，才能守住新北、台南兩個地方。

蔡英文也恭喜補選當選人，當選就是責任承擔的開始，期許未來共同努力，讓台灣更好。

  • 行政院長蘇貞昌昨南下視察高雄鐵路地下化通車後車站廢氣污染改善情形。他指這次立委補選，民進黨稍微止血，還未脫離險境。 （記者陳文嬋攝）

    行政院長蘇貞昌昨南下視察高雄鐵路地下化通車後車站廢氣污染改善情形。他指這次立委補選，民進黨稍微止血，還未脫離險境。 （記者陳文嬋攝）

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