軒然大波後 陳姓柚農昨稱「口誤」

2019-03-15

〔記者楊金城、洪瑞琴／台南報導〕在接受媒體訪問時，講出二百萬台斤文旦丟入曾文溪，引起軒然大波的「陳大哥」陳姓農友，其實是台南下營區柚農、不是麻豆區柚農。陳姓柚農夫婦昨天在柚園噴藥照顧柚樹，仍強調文旦滯銷被丟棄、有照為證是事實。不過，陳姓柚農昨也坦承，講「二百萬噸文旦倒入曾文水庫」，又修改「二百萬台斤倒入曾文溪」，純是一時口誤，還稱「蔡總統也講錯邦交國數目」。

非麻豆柚農 庄民指他說過頭

台南市長黃偉哲昨日強調：「選舉要努力，但請不要傷害農業，別讓政治操作破壞麻豆文旦行情。」他表示，若以移花接木或扭曲事實散布傷害農民的不實謠言，絕對要「嚴厲譴責」，將依農產品市場交易法依法究責。

黃偉哲︰散布謠言 依法究責

庄內其他柚農和庄民指出，陳姓柚農講文旦言論太過頭了，去年他就在講「二百萬噸丟水庫」，有柚農制止他不要誇大其詞，沒想到在三月八日謝龍介引薦通路商買麻豆文旦時又講，且被電視台播出引起風波。

南市農業局澄清，去年麻豆清泉合作社向部分農民收購文旦後，因該批次文旦屬採收後期，且因連日陰雨品質較差，導致售價不好，有些因囤積腐敗而被丟棄，但數量不多，僅屬該合作社個案情形。農業局也強調，將加強對果農輔導管道，有問題可直接向農政單位反映，避免被有心人不實誤導，造成社會傷害。

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